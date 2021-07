"Es bueno dejar el trago, lo malo es no acordarse dónde"....Groucho Marx.

Desde la llegada de Osvaldo Virgil a las Grandes Ligas el 23 de septiembre de 1956 con los Gigantes de New York, los jugadores criollos han sido piezas de cambios, siendo el mismo Virgil el primer dominicano en ser negociado de San Francisco a Detroit el 28 de enero de 1958. Luego el 2 de agosto de 1961 el dominicano fue enviado a Kansas City.

Alex Rodríguez, llegó de Texas a los Yanquis por Alfonso Soriano el 16 de febrero del 2004 y Sammy Sosa, fue cambiado por Texas a White Sox por Harold Baines.

Los cambios son rutinarios en las Grandes Ligas y debemos verlo como parte del negocio.

Los Dodgers de Los Ángeles me luce que fue el equipo más beneficiado. Agregaron al pitcher Max Scherzer y al SS Trea Turner, más otro lanzador Danny Duffy (trato separado)

Por qué están aquí: Sí, los costos fueron elevados, costos financieros y prospectivos, pero los Dodgers tienen muchos de ambos. Cualquier dinero que desembolsen para multas de impuestos de lujo se recuperará con una carrera en octubre hacia lo que sería un segundo título consecutivo de Serie Mundial. Y es por eso que los equipos recolectan tanto talento joven como sea posible, para poder hacer un movimiento como este sin vaciar un sistema de granja.

Muchas cosas le han salido mal a los Dodgers este año, a pesar de lo que pueda decir su récord. No son solo problemas de rotación: Dustin May está terminado para la temporada, Clayton Kershaw está en la IL y Trevor Bauer está de licencia administrativa, pero no olvide que el campocorto Corey Seager solo ha jugado 37 juegos, Cody Bellinger solo ha jugado 45 (y luchó enormemente cuando estaba en la alineación) y Mookie Betts también ha pasado un par de semanas en la Liga Internacional. Aun así, han perseverado.