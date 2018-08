Los D-backs disponen US$10 millones para ser dueños de su factoría en la RD

BOCA CHICA. En 2006, cuando Junior Noboa inauguró en Boca Chica el innovador complejo Baseball City con cuatro equipos de las Grandes Ligas de inquilinos, José Rijo tenía Loma del Sueño con tres organizaciones en San Cristóbal, George Bell operaba el suyo con un club en Hato Mayor y Salomón Torres otro con dos equipos en San Pedro de Macorís.

Para esa fecha solo Dodgers en Guerra y Atléticos en La Victoria tenían facilidades propias y los otros 28 conjuntos estaban alquilados. Desde entonces hay 13 organizaciones que decidieron construir sus academias y los Diamondabcks de Arizona se acaban de sumar a la lista de los que tendrán su propio hogar.

El equipo del desierto, tras 22 años pagando unos alquileres que ya alcanzan los US$50 mil mensual y con la necesidad de más facilidades para desarrollar talento, tendrá para el próximo año su sede en el Complejo Las Américas, localizado en El Paredón de este municipio.

El presidente Danilo Medina encabezó ayer de apertura de los trabajos, junto a una comitiva de alto nivel que incluyó el presidente y CEO del club, Derrick Hall, además del vicepresidente Mike Hazen.

Los D-backs construirán donde comenzaron sus operaciones en el país en 1996, un año después de ser aprobados como franquicia. El equipo estuvo alquilado aquí hasta 2006 cuando se movieron a Baseball City, donde estarán hasta el próximo año.

Ahora demolerán y levantarán un moderno complejo sobre 157,000 metros cuadrados con una inversión de US$10 millones, la más grande que realizará equipo individual, solo detrás de los US$18 millones que destinaron Filis y Mellizos en la academia inaugurada en enero pasado, en Jubey, Boca Chica.

“Todavía hay más equipos que están en alquiler que en la construcción propia, pero lo importante es que cada organización tiene una presencia grande en la República Dominicana, que hemos recibido un apoyo tremendo de los presidentes, en especial de parte del presidente Medina”, dijo Noboa, vicepresidente del equipo y jefe de operaciones en América Latina.

Boca Chica, bautizada por la BBC como el Silicon Valey del béisbol, acoge hoy a 18 de los 30 equipos.

“Es grandioso estar de regreso donde todo comenzó. He venido a la República Dominicana por 25 años. Amo este país y no hay un sentimiento mayor por una organización de béisbol que ver a estos jóvenes desarrollarse y llegar a las Ligas Mayores. Queremos que este lugar se convierta en el puente para que todos los jugadores dominicanos puedan hacerlo. Queremos que esta sea no solo una de las mejores sino la mejor academia”, dijo Hall.

Noboa explicó que el equipo ofrece a los jugadores firmados facilidades para terminar el bachillerato aún a los que son despedidos.

El receptor venezolano Miguel Montero, que estuvo aquí en 2001 cuando el equipo lo firmó, fue parte de las personalidades que asistieron al acto, al igual que Luis González, miembro del equipo campeón de 2001.

En sus 22 años de reclutamiento los D-backs han descubierto a jugadores como José Valverde, Emilio Bonifacio, Jorge de la Rosa, Vicente Padilla, Sócrates Brito y Jordan Norberto.

En la actividad de ayer también estuvieron el gerente general Nona Lee, el consejero legal Josh Rawitch y el alcalde de Boca Chica, Radhamés Castro, Robert Copley, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos en el país, Jorge Pérez-Díaz, vicepresidente internacional de la MLB, y Vitelio Mejía, presidente de la Lidom.

