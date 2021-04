$!Los fanáticos de los Mets pierden la pacienia con Lindor y lo abuchean

Antes del martes, Francisco Lindor nunca había sido abucheado por un público local en su carrera.

El miércoles sucedió por segunda noche consecutiva.

Menos de un mes después de firmar una extensión de 10 años y US$341 millones con los Mets, la luna de miel de Lindor con la base de fanáticos parece haber terminado, ya que fue objeto de más abucheos durante la derrota por 1-0 ante los Medias Rojas en el Citi Field.

Lindor se fue 3-0 con una base por bolas y dos ponches, hundiendo su promedio de bateo a .203 (14 de 69) en 19 juegos. Hubo abucheos después de cada ponche del miércoles: suficiente para escucharlo en la tercera entrada y luego un coro mucho más fuerte en la sexta de la multitud llena de 8.051.

“Es interesante y divertido y apesta”, dijo Lindor antes de la derrota del miércoles, reaccionando al escuchar los abucheos por primera vez la noche anterior. “No se siente bien, seguro. Interesante, porque es la primera vez que sucede en mi carrera, y divertido porque me abuchean y la gente piensa que me voy a casa y pienso por qué me abuchean. Lo entiendo. Están abucheando porque no hay resultados. Eso es. Ellos esperan resultados, yo espero resultados y los obtengo. Es parte del trabajo”.

“Solo espero que animen y salten al campo cuando empiece a conectar jonrones y empiece a ayudar al equipo a diario mucho más de lo que estoy haciendo ahora”.

Lindor no fue el único bateador de los Mets que escuchó abucheos llover sobre él el miércoles, pero no ha podido provocar una ofensiva en declive.

El campocorto autodiagnosticó su problema de no llevar el cañón a la pelota, dejándolo caer justo antes de hacer contacto, dijo. Las estadísticas respaldan esa afirmación. Al ingresar el miércoles, Lindor había sacado solo una pelota en toda la temporada, según Statcast, con su tasa de barril de 1.7 por ciento registrándose en el sexto percentil en MLB.

En su último turno al bate el miércoles, en lo que el manager Luis Rojas llamó un “paso adelante”, Lindor saccó una línea a 95.9 mph desde el principio. Pero de acuerdo con la forma en que le están yendo las cosas, terminó en el guante de un Marwin González saltando en la segunda base.

“Eso estuvo muy bien”, dijo Rojas. “Estaba comprometido con ese lanzamiento, lo consiguió, hizo un swing y lo tiró. De hecho, tuve una conversación con él antes del juego sobre cómo ser agresivo. Fue uno de los primeros en decirme: ‘A veces no estoy siendo lo suficientemente agresivo’ ... Fue bueno ver eso“.

Lindor, quien dijo que no se sentía como si estuviera en una depresión, permanece concentrado en el panorama general.

“No vine a Nueva York para batear .350 y ganar el JMV”, dijo Lindor. “Vine a Nueva York para ganar, y voy a hacer lo que sea necesario para ganar”.