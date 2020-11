$!Los Filis avanzan en la búsqueda de su nuevo geente

El ex presidente de operaciones de béisbol de los Marlins, Michael Hill, el ex gerente general de los Gigantes, Brian Sabean, el presidente de operaciones de béisbol de los Indios, Chris Antonetti, y el gerente general de los Mellizos, Thad Levine, son algunos nombres que cumplen esos requisitos. Pero The Athletic reportó también que los Filis están considerando “estrellas en ascenso de las oficinas” que no son tan conocidos.

Es un receso de temporada importante para los Filis, y no sólo porque el receptor J.T. Realmuto sea agente libre. El equipo no ha tenido un récord positivo ni ha alcanzado la postemporada desde el 2011; algo que le terminó costando el puesto a Klentak.

Mientras tanto, Ned Rice está ejerciendo como gerente general interino. Rice fue la mano derecha de Klentak por los últimos cinco años. McPhail confía en Rice y dice que cree que puede ocupar el puesto hasta adentrado el próximo año, de ser necesario.

“Hemos completado las fases preliminares de la búsqueda”, dijo McPhail hace par de semanas. “Ya hemos identificado candidatos. Como he dicho, si vemos a una persona ideal de inmediato, nos moveremos. Pero puedo ver este proceso alargándose”.