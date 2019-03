$!Machado lleva la Manny Manía a San Diego

Cuando empezó a filtrarse la firma de Manny Machado por 300 millones de dólares y 10 años con los Padres de San Diego en los albores de la pretemporada, los ejecutivos del equipo respondieron con la habitual advertencia de que el acuerdo no estaba del todo cerrado debido a que el astro aún no había cumplido con el trámite del reconocimiento médico.

Pero ello no impidió que Peter Seidler, el inversionista principal del equipo y sobrino del ex dueño de los Dodgers Pete O’Malley, no tuviera reparos en señalar que el fichaje de Machado significaba ser un fichaje monumental para un equipo que mayormente ha transitado en la mediocridad en sus 50 años de historia.

Mientras que el director ejecutivo Ron Fowler mantenía una expresión serie en una improvisada rueda de prensa, Seidler no paraba de sonreír. Esencialmente confirmaba que, sí, los Padres habían concretado la contratación más impactante de su historia.