Manny Machado protagoniza acalorada discusión por ponche

Manny Machado se ponchó en la quinta entrada en el partido entre Padres y Rockies este sábado y no ocultó sus sentimientos al respecto, fue expulsado por el árbitro de home, Bill Welke. En la sexta entrada, Andy Green y Matt Strahm también fueron expulsados.

“Mis compañeros de equipo siempre van a recogerme. Ellos saben lo que está bien y lo que está mal. Seguimos moliendo al final y casi tuvimos la oportunidad de regresar y ganar el juego sin mí allí. Eso te dice todo sobre el club de pelota, que no importa lo que suceda, vamos a seguir moliendo, para mostrar a todos que somos un buen equipo y que vamos a competir. No importa lo que suceda, vamos a ser una amenaza hasta que se haga la última salida “.

Machado, quien antes del fatídico ponche fue 2-por-2 y anotó tanto en la primera entrada de tres carreras de los Padres como en la tercera entrada, pensó que había recibido un balón en una curva de 1-2 de Germán Márquez justo fuera del campo. borde de la placa.

Cuando escuchó que el árbitro del plato Bill Welke lo llamaba, Machado giró la cabeza y caminó hacia Welke, quien expulsó a Machado luego de unos segundos.

“Sentí que solo estaba dando mis dos centavos, teniendo una conversación”, dijo Machado. “No fue así”. Los dos habían intercambiado una diferencia de opinión sobre un lanzamiento anterior en el turno al bate.

“Sentí que nuestros lanzadores estaban haciendo algunos de esos (lanzamientos) y no recibían llamadas”, dijo Machado. “Vine y recibí un strike en un lanzamiento que estaba arriba y en el que no ha llamado a todo el juego. Simplemente pensé que no era justo. Cambió el impulso del turno al bate. Solo tenía que hacerle saber lo que era. Más tarde, en un lanzamiento que estaba fuera del plato, recibí un ponche llamado. Es solo parte del juego “.