$!Más de 100 jugadores dominicanos en Grandes Ligas no evidencia progreso en el país

Ninguna liga de primer nivel en el mundo tiene más extranjeros en sus plantillas, como lo registra las Grandes Ligas, que para este año comenzó con 251 peloteros nacidos fuera de Estados Unidos y de eso total 102 de República Dominicana.

Esa es la primera vez que el país sobrepasa el centenar de jugadores y preciso es señalar que eso incluye a peloteros activos en el roster de 25 jugadores, en el expandido de 40 o en la lista de lesionados.

El número fue anunciado por Major League Baseball a finales de marzo y lo que debió ser motivo de regocijo y reflexión para la nación dominicana, el dato pasó de largo por los 48.442 km2 de Quisqueya.

Regocijo por ser la primera vez que se cruza de esa cifra, 102 para ser exacto. Los atletas extranjeros de las ligas de fútbol y baloncesto de Europa, como de Estados Unidos distan de manera significativa. Sin embargo, diferente a lo que ocurre en el béisbol dominicano, esos países tienen regulado sus deportes.

El béisbol dominicano todavía requiere de esa estructura, no sólo de los estadios. El tema del dopaje en el béisbol dominicano, en sentido general (no es sólo Lidom), no está reglamentado. “Esa fase le corresponde al Estado como responsable de la política pública”, expresó el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), dijo Vitelio Mejía.

La Unión de Jugadores de Grandes Ligas rechazó pruebas de dopaje a niños de 12 ó 13 años, pero eso no es razón para que el país desconozca un sistema funcional para el cuidado de los infantes.

“En Latinoamérica en general debemos mejorar nuestras estructuras y brindar oportunidad y un marco de facilidades donde estos muchachos puedan desarrollarse más”, expresa el vicepresidente de la Lidom, Winston -Chilote- Llenas.

Ese marco requiere ser satisfecho. Se observa una deserción escolar de niños que practican el juego, el país tampoco tiene escuelas con estadios de béisbol y los límites territoriales para desarrollar una liga se desconocen, de forma que en cualquier tramos, surge una ¿academia? “Cien jugadores en las Grandes Ligas son nuestros mejores embajadores”, dijo Llenas. “El nombre marca país, béisbol, de la República Dominicana, y todavía tenemos deficiencia en nuestros estadios de béisbol”.

¿Un estadio modelo? No

El presidente de la Lidom, Vitelio Mejía rechazó el que sea necesario la construcción de un estadio modelo. Al contrario. Esta es su propuesta: “En lugar de coger y gastar 20 millones, 30 millones de dólares en un estadio ultramoderno, (es mejor) coger los estadios que tenemos y hacer una inversión racional de tres millones, dos millones y medio de dólares y ponerle las condiciones que el fanático merece”.