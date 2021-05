$!Michael Pineda pierde de nuevo lanzando bien

Durante toda la temporada, Michael Pineda ha subido al montículo con los Mellizos de Minnesota como un caballo de trabajo.

Salida tras salida, el gigante de 6’7” de estatura ha lucido bien, pero los Mellizos han encontrado la forma de no respaldar su labor.

Luego de seis aperturas en la campaña, el dominicano tiene una marca de 2-2 y 2.79 de efectividad, incluyendo la derrota del jueves ante los Medias Blancas de Chicago.

“Me siento mal porque como equipo no estamos ganando los partidos”, dijo Pineda al responder preguntas de Diario Libre en una entrevista vía Zoom, luego de tirar 5.1 entradas en las que permitió tres carreras frente al rival divisional de los Mellizos.

Pineda ponchó siete y dio tres bases por bolas, pero por segunda salida seguida pasó del quinto episodio sin permitir más de tres carreras y la carrera lo evadió.

El dirigente de los Mellizos Rocco Baldelli reconoció el esfuerzo y la entrega que Pineda ha puesto en toda la temporada.

“Otra buena salida de Michael. El se fajó y nos dio chance de ganar, como lo ha hecho en muchas ocasiones desde que estoy aquí con los Mellizos”, dijo Baldelli.

Los Mellizos ahora han perdido cuatro juegos en forma consecutiva y Pineda no gana desde el 30 de abril, cuando tiró cinco entradas de una carrera.

“El hizo su trabajo, nosotros no anotamos muchas carreras y realizó muchos lanzamientos. El siguió peleando como siempre lo hace”, dijo Baldelli, luego que los Mellizos cayeran a 12-23 en la temporada,

En siete aperturas de la temporada, Pineda ha llegado al menos al quinto episodio en seis ocasiones y solo una vez en el año ha permitido más de tres anotaciones, el pasado 24 de abril cuando toleró cinco vueltas -cuatro de ellas limpias- ante los Piratas de Pittsburgh en 4.1 entradas de trabajo.

“Me siento bien con mi trabajo como individual, porque he podido mantener al equipo en pelea y me he sentido cómodo en el montículo, ese es mi trabajo”, agregó Pineda.

En sentido general esta temporada, el derecho quisqueyano ha trabajado 38.2 entradas en sus siete salidas, permitiendo solo 12 carreras limpias.

También ha abanicado 39 rivales en ese período de tiempo y solo ha otorgado 10 bases por bolas.

Pineda está jugando el último año de un contrato por cuatro temporadas y US$30 millones que firmó con los Mellizos previo a la campaña del 2018.

Este año está ganando

US$10 millones y en el 2019 fue suspendido por 60 partidos por violar la política antidopaje de las mayores.

En ocho años en Grandes Ligas tiene marca de 55-47 y 3.96 de efectividad, con tres equipos.