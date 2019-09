$!Medias Rojas despiden a su presidente de operaciones de béisbol

Dave Dombrowski ensambló campeones de la Serie Mundial en Florida y Boston a lo largo de una carrera de 40 años en el béisbol de las Grandes Ligas, además de armar los equipos de los Tigres de Detroit que alcanzaron el Clásico de Otoño en dos oportunidades.

También tiene mucha experiencia en lo que ocurre tras ello.

Menos de un año después de ganar la Serie Mundial, los Medias Rojas de Boston despidieron a su presidente de operaciones de béisbol.

Boston, que había ganado tres títulos seguidos de división, quedaría eliminado de la lucha por el banderín de la división si pierde el lunes en el último juego de la serie.

“Hace cuatro años, afrontamos una decisión trascendental sobre el rumo de la franquicia”, dijo el dueño de los Medias Rojas John Henry en un comunicado el lunes. “Con un campeonato de la Serie Mundial y tres títulos seguidos del Este de la Liga Americana, ha cimentado la que ya era una trayectoria para el Salón de la Fama.

La noticia del despidió se difundió poco después de la derrota 10-5 ante los Yanquis de Nueva York, que dejó a los actuales campeones 17 juegos y medio por detrás de sus viejos rivales de división. En ese momento, la ciudad estaba más pendientes en la resonante victoria de los Patriots de Nueva Inglaterra sobre Pittsburgh en la primera fecha de la temporada de la NFL, en la que exhibieron su sexto banderín de campeones de la NFL.

Un comunicado enviado por correo electrónico a la prensa incluyó citas de los dueños, pero se señaló que “no se tendrá una comparecencia formal ante la prensa” para hablar sobre la decisión.

Nada nuevo para Dombrowski, quien también fue despedido por los Medias Blancas y Tigres. No respondió de inmediato a un mensaje de texto en procura de comentarios.

Dombrowski fue reclutado para dirigir las operaciones en Boston en 2015, después de que el equipo terminara último de la tabla, marca que repitió al curso siguiente.

Después de ese año, los Medias Rojas lograron tres títulos seguidos del Este de la Americana, algo inaudito en la franquicia.

Pero este año, con prácticamente el mismo roster que el anterior, los Medias Rojas están 76-67, perdieron cinco de sus primeros seis juegos y nunca llegaron a competir por el título de división.

“Me acabo de enterar y estoy muy sorprendido, asombrado”, dijo el manager Alex Cora, quien fue contratado como manager novato por Dombrowksi previo a la campaña de 2018.

“Ahora mismo, no tengo mucho que decir. Hablaremos un poco más mañana. Pero, él me dio la oportunidad de trabajar aquí y ser manager de Grandes Ligas”, dijo el piloto puertorriqueño. “Es algo que acaban decirme, no estoy en condiciones de hablar al respecto”.

Un grupo de generales asistentes de Boston se repartirán las funciones de Dombrowski en las últimas semanas de la temporada, señaló Gregg. Uno de ellos es el puertorriqueño Eddie Romero.