$!Medio millón de latinos en los entrenamientos primaverales de Grandes Ligas

En la Liga Nacional

División Este: Atlanta (4) Luiz Gohara P (Brasil, en roster de 40); Julio Teherán P (Colombia, en roster de 40); Johan Camargo 3B (Panamá, en roster de 40); Carlos Martínez C (Colombia, invitado). Miami: Tayron Guerrero P (Colombia, en roster de 40; Jorge Alfaro C (Colombia, en roster de 40); Harold Ramírez OF (Colombia, invitado); Rodrigo Vigil C (Panamá, invitado); Nueva York (1) Dilson Herrera IF (Colombia, invitado); Washington: Yan Gomes C (Brasil, en roster de 40).

División Central: Chicago: José Quintana P (Colombia, en roster de 40), Alberto Baldonado P (Panamá, en roster de 40); Miwaukee: Mauricio Dubon SS (Honduras, en roster de 40); Pittsburgh: Luis Escobar P (Colombia, en roster de 40), Darío Agrazal P (Panamá, invitado). San Luis: Edmundo Sosa 2B (Panamá, en roster de 40).

División Oeste: Diamondbacks: Bo Takahashi P (Brasil, en roster de 40); Colorado: Justin Lawrence P (Panamá, en roster de 40); Los Ángeles: Paulo Orlando OF (Brasil, invitado); San Diego: Javy Guerra SS (Panamá, en roster de 40); San Francisco: Donovan Solano 2B (Colombia, invitado)