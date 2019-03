$!Miguel Cabrera: “¿Por qué las personas no estaban enojadas los primeros cinco años cuando no me pagaban?”

REDACCIÓN. En esta época de los grandes contratos de Manny Machado (10 años/US$300); Nolan Arenado (8 años/US$260 millones) y Bryce Harper (13 años/US$330 millones) la mirada se ha dirigido a Miguel Cabrera, uno de los más finos bateadores en la historia del juego, pero que ve su accionar declinar.

No va al Juego de Estrellas desde 2016 y aun cuando recibe críticas por su alto contrato, no plantea disculparse.

“No sé por qué la gente se enoja con nosotros", dice Cabrera a Bob Nightengale, en un artículo publicado por USA TODAY Sports. "No les gusta cuando obtenemos dinero. ¿Por qué las personas no estaban enojadas los primeros cinco años cuando no me pagaban?”, cuestionó el jugador de los Tigres de Detroit, refiriéndose a los primeros años en que los peloteros no son recompensados con altas sumas al principio de sus carreras, pese a poner grandes números.

Cabrera, reporta USA TODAY, recibió una extensión de ocho años y US244 millones de dólares de contrato de los Tigres en 2014, y considerando que aún le quedan dos años en su primera extensión, se le garantizó US$292 millones en 10 años. Cabrera valió cada centavo los primeros tres años del trato. Pero en las últimas dos temporadas, se perdió 156 juegos por lesiones.

"La gente puede decir que no valgo este contrato. Pueden decir lo que quieran, de verdad. Pero no van a herir mis sentimientos”, señaló Cabrera.

El venezolano ganó dos premios consecutivos de Jugador Más Valioso y tres títulos de bateo consecutivos de la Liga Americana, e hizo historia al ganar la Triple Corona en 2012, la primera desde que lo hizo Carl Yastrzemski de Boston en 1967 y el número 15 en la historia de las Grandes Ligas, esa vez reunió un promedio de bateo de .330, 44 jonrones y 139 carreras impulsadas. A lo largo de 11 temporadas de Grandes Ligas, Cabrera bateó .321 con 365 jonrones y 1,260 carreras empujadas.

Aún se le debe US$162 millones hasta 2023, para ese entonces cumplirá 40 años.

Rechaza disculparse y, reporta el USA TODAY, muestra cierto disgusto cuando conoce de las críticas de fanáticos que visten su camiseta autografiada. No muestra interés en disculparse. Y tampoco, dijo, deberían Albert Pujols, Chris Davis, Robinson Canó, o cualquier otra persona con contratos inflados reprochados por sus propios fanáticos.

"No voy a disculparme. ¿Por qué alguien debería arrepentirse? No veo a ningún equipo perdiendo dinero. Ellos lo tienen todo”.

"No lo entiendo, es una locura", dijo Cabrera. "Estos son grandes jugadores. Son jugadores de franquicia. Miras a Harper y Manny. Ya son grandes jugadores, y aún no están en su mejor momento. Todavía están aprendiendo. Tenemos que abrir los ojos porque van a hacer algunas cosas increíbles”.

El Today amplía aún más. Y vender un montón de entradas y camisetas. Los Filis vendieron cerca de 220,000 boletos en los primeros tres días después de la firma de Harper. Según Fanatics, se vendieron más camisetas de Harper en las primeras 48 horas que cualquier atleta en la historia del deporte.

"¿Sabes cuántas personas van a ir a sus juegos?", Dijo Cabrera. "¿Sabes cuántas personas van a aparecer en el camino para verlos? ¿Sabes lo que este chico trae a un equipo?”.

Y agrega: “Recuerdo que cuando éramos buenos esos años en Detroit, era increíble. Por todas partes que fuimos, estaba lleno. Todos querían vernos jugar. Será así en Filadelfia”.