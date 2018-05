Miguel Cabrera sale en defensa de Canó: “Lo conozco y sé que no hizo trampa”

DETROIT. El toletero venezolano Miguel Cabrera y el lanzador estadounidense Alex Wilson no están contentos con la suspensión de 80 juegos de la estrella de los Marineros Robinson Canó, por diferentes motivos.

Cabrera, inicialista de los Tigres de Detroit, expresó su enojo por la suspensión cuando habló exclusivamente con el periódico Detroit Free Press al respecto. Dijo que su primer pensamiento fue que esto podría afectar las posibilidades del Salón de la Fama de Canó.

"Por eso estoy tan enojado", dijo Cabrera. "Es un jugador del Salón de la Fama". Cabrera tiene un gran respeto por Canó.

La Major League Baseball anunció el martes que Canó, ocho veces All-Star, ha sido suspendido en 80 juegos por violar la política de drogas del juego. MLB anunció que Canó dio positivo en la temporada baja por Furosemida, un diurético.

"Él juega todos los días", dijo Cabrera. "Él hace todo bien. Ahora todos van a escribir todo esto estúpido (basura) ", que agregó que no le importa lo que otros piensen de Canó.

"Conozco a Canó durante muchos años y sé que no hizo trampa", dijo Cabrera a Free Press. "Estoy (palabra obscena) molesto en este momento. Su médico le recetó la medicación. Creo que obtuvo toda la documentación. ¿Por qué dio positivo? No entiendo eso. Si es algo para él mejorar".

Cuando se le preguntó si alguna vez le preocupaban los medicamentos que toma en la temporada muerta, Cabrera dijo: "No, porque vivo en Miami. Si viviera en Venezuela, podría dar positivo también. Si necesito un medicamento, tengo que tomarlo.

"Si tengo que tomar algo para mejorar si estoy enfermo, lo tomaré. Haré lo mismo que Canó porque lo necesito. Si estoy en Venezuela, no aquí en los Estados Unidos", explicó el último ganador de la Triple Corona del bateo y potencial inmortal de Cooperstown.

Alex Wilson tuvo una opinión diferente.

"No soy para nadie que haga trampa", dijo Wilson. "Siempre me mantendré firme detrás de eso. He trabajado toda mi vida para llegar a donde estoy y ver a un chico de esa estatura bajar y ser derribado, es desafortunado para el juego. No me siento tan mal por él, tanto como lo hago por el juego, porque sé lo que Robinson Canó hizo para el béisbol, especialmente en su época en Nueva York. Quiero decir, él ha sido un elemento básico en este juego durante mucho tiempo y para ver a un tipo como ese, cuando su habilidad natural es mucho mayor que la mayoría de nosotros, es bastante triste".