MLB pone en marcha programa dirigido a combatir dopaje en prospectos criollos

El TORO, Boca Chica. La Mejor League Baseball (MLB) puso en funcionamiento ayer el Trainer Partnership Program, un programa piloto dirigido a regular la firma de prospectos en América Latina y controlar el dopaje, donde fueron presentados 63 adolescentes, 33 de ellos jugadores de posición de la clase Julio 2 de 2019.

Las lluvias caídas el lunes provocaron que el escenario se moviera del estadio Temístocles Metz de San Cristóbal a la academia de los Chicago Cubs aquí, que cuenta con estadio de grama sintética.

Un grupo de entrenadores que se oponen a la plataforma estuvo en la entrada de este moderno complejo, lo que ocasionó la visita de patrullas de la Policía Nacional para evitar confrontaciones.

Los prospectos evaluados ayer lo hicieron ante una serie de equipos de última generación que miden con más precisión el rendimiento, como los sensores de movimientos para medir el corrido de las 60 yardas.

“La mayoría de los entrenadores principales están de acuerdo y están unidos a nosotros. Es una pena que algunos combatan esto”, dijo a DL Jorge Pérez-Díaz, jefe internacional de la MLB.

“Los entrenadores que se han unido han permitido con la autorización de los padres que les hagan pruebas de drogas a los jugadores desde los 13 años. No solo muestra que quieren demostrar que sus jugadores están limpios, sino que los equipos van a saber eso, van a tener claro que los jugadores que están con estos entrenadores tienen el talento que de verdad muestran, porque no van a estar con sustancias que ayuden al rendimiento, es una ventaja muy grande para estos entrenadores”, dijo Pérez-Díaz, ex fiscal de Puerto Rico.

De momento hay 25 entrenadores en el programa, pero Pérez-Díaz dijo que las puertas están abiertas para todo el que quiera unirse y cumpla las exigencias.

El directivo explicó que hubo que recurrir a este programa (que registra a los entrenadores y los expone a sanciones si sus jugadores fallan a pruebas de dopaje) dado que los casos positivos cada vez se encontraban en niños de menor edad.