Otro más: Turner se disculpa con Nacionales por tuits racistas

WASHINGTON. El torpedero de los Nacionales Trea Turner se disculpó el martes con sus compañeros por los tuits racistas y homofóbicos que envió hace varios años.

Turner se reunió con los reporteros después de una junta con sus compañeros, coaches y el manager Dave Martinez.

“No se trata de cuándo dije esas cosas. Sino que las haya dicho”, dijo el pelotero de 25 años. “Es una buena lección para que todos se aseguren de estar conscientes de lo que dicen en todo momento. No importa cómo las uses o en qué contexto crees que las estás utilizando, las palabras lastiman. Está mal y lo que dije no tiene excusa”.

Las publicaciones, hechas entre 2011 y 2012 cuando Turner jugaba con la Universidad de Carolina del Norte, salieron a la luz horas después de la derrota de Washington el domingo 5-0 ante Miami. Turner y el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, emitieron comunicados para disculparse la noche del domingo y el equipo descansó el lunes.

“Quiero disculparme con todos los afectados por las cosas que dije: La comunidad LGBT, la comunidad negra, la comunidad con necesidades especiales”, dijo Turner. “Realmente lamento lo que dije y me responsabilizo por completo. Quiero disculparme con mis compañeros, acabo de hablar con ellos, para asegurarme de que sepan lo que pienso”.

Turner también expresó su arrepentimiento con Rizzo y los aficionados de los Nacionales. Turner recibió aplausos en su primer turno al bate en el duelo del martes ante los Mets.

El torpedero de Washington fue uno de dos jugadores, junto con el pitcher de los Bravos de Atlanta Sean Newcomb, a los que los aficionados les descubrieron viejos tuits de contenido sensible el domingo. Mensajes misóginos y homofóbicos que publicó hace varios años en la red social el relevista de los Cerveceros de Milwaukee Josh Hader, salieron a la luz durante el Juego de Estrellas, en el que participó Hader.