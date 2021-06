$!Piden más apoyo para que béisbol pueda mantener ranking mundial

Como entrenador de más de una docena de Grandes Ligas, como colaborador de Fedobe desde 2015, Amaury Nina celebra como el que más la clasificación olímpica. Pero la acompaña con sugerencias para mejorar el plantel que irá a Tokio y con su preocupación por el que considera bajo apoyo a las categorías menores.

Nina, gerente de selecciones nacionales de Fedobe, hace su análisis en frío con la carta que acaba de recibir de la Confederación Panamericana donde le informa que la República Dominicana no estará en el Mundial sub-18 de septiembre en Sarasota, Florida. La pandemia obligó a la suspensión de los clasificatorios y se escogieron los países de América por ranking y participaciones en los últimos tres torneos continentales, y se quedaron con las plazas Cuba, Canadá, Brasil y Panamá.

“Es un mensaje para que el Gobierno y el empresariado no se olvide de que para llegar a Tokio hubo que mejorar el ranking, y eso se logra participando en los torneos de todas las categorías. Ojalá y aparezcan 200 (empresarios) como Felipe Vicini para que no volvamos a faltar a un evento de esto”, dijo Nina.

Recuerda que en 2018 con la creación de Probéisbol se dio un salto importante con las facilidades económicas para ir a los torneos, y gracias a ellos el país saltó del puesto 17 al 12 en el ranking mundial en cuestión de 18 meses.

Pero insiste con este mundial sub-18, donde al país se verá castigado por no haber ido al Panam de 2014 y 2016, por falta de recursos, y perder esos puntos ante países de menor tradición beisbolera.

“Cuando me acerqué a colaborar con la Fedobe en 2015 los entrenadores no solo cedíamos a nuestros prospectos, también teníamos que pagar parte del pasaje y no es justo que un deporte que da tanto a este país se tenga que volver a esa etapa ahora que el béisbol no estará en el programa de París 2024”, dijo Nina.

El preparador de jugadores como Eloy Jiménez, Moisés Sierra y Gilberto Celestino entiende que la gerencia debe agradecer a los jugadores que lograron el boleto con su desempeño en Florida y Puebla, pero que debe tocar las puertas a jugadores de ligas menores con gran desempeño, ya que en Tokio el nivel será más alto con países como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

Nina dio crédito al trabajo que han desempeñado para que el país haya saltado 10 puesto en el ranking en tres hasta ubicarse séptimo del mundo a Álvaro Samboy, el director técnico, a Erick Then, secretario general, además de Juan Núñez, el presidente de Fedobe desde 2019.