¿Podría Max Scherzer ser el próximo Verlander?

Ustedes saben que esto no significa que el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, vaya a mover a Scherzer, a quien todavía le quedan dos años de contrato después de éste. Con récord de 32-37, no pareciera demasiado probable que vayan a la postemporada.

Pero hay un solo lanzador este año con la capacidad de convertirse en ese tipo de jugador que le cambie la cara a un equipo, así como pasó con Verlander cuando dejó a los Tigres por Houston. Y por casualidad, es un ex compañero suyo en Detroit: a42KC0rO

Ahora estamos aquí, dos años después. Los Astros están una vez más en el tope del Oeste de la Liga Americana. Los Yankees llegaron a la jornada del sábado medio juego por delante de los Rays en el Este y saben perfectamente que si llegan a octubre, Verlander podría estarlos esperando una vez más. El hombre sigue siendo un as y el miércoles ponchó a 15 Cerveceros. Tenía 34 años cuando los Tigres lo cambiaron. Scherzer cumplirá 35 a finales de julio. Verlander tenía marca de 10-8 con 3.82 de efectividad y 176 ponches en 172 entradas al momento de pasar a Houston. Es muy posible que los números de Scherzer luzcan mejores que aquellos de Verlander dentro de seis semanas.

¿Y saben cuál equipo podría ofrecer lo necesario para conseguir a Scherzer si Rizzo realmente está escuchando ofertas en julio? Los Yankees de Nueva York. ¿Saben por qué? Porque ellos siempre van a pensar que hubieran ganado la Serie Mundial del 2017 – y su primera desde el 2009— si hubiesen sido ellos y no los Astros los que se quedaban con Verlander, quien fue decisivo en la SCLA del 2017 al ganar el Juego 6 ante los Yankees.

¿Sería Scherzer capaz de generar un impacto similar?

Si eres fanático de los Yankees, ¿cómo no vas a creer que Scherzer sería capaz de llevarlos hasta lo más alto? Sería ese verdadero tipo de as en octubre que los Yankees no tienen desde CC Sabathia en el 2009, la última vez que los del Bronx se coronaron. Y por más que tengan 27 anillos de Serie Mundial, a estas alturas a los seguidores del equipo les importa mucho más el número 28, especialmente después de pasar toda una década sin titularse.

Vamos a escuchar nombres de más abridores durante el próximo mes y medio. Madison Bumgarner podría ser uno de ellos. Aunque sólo tiene 29 años, Bumgarner ya no es lo que era. No lo es Scherzer. Y tampoco lo es ningún otro abridor que vaya a estar disponible en julio.

Max Scherzer: Otro ex Tigre que podría cambiarle el futuro a alguien. Puede que no tenga la oportunidad, claro. No hay indicativos todavía de qué harán los Nacionales. Pero este verano, dos años después de Verlander, está Scherzer y después están todos los demás.

¿Terminará Scherzer en el Bronx?