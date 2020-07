Polanco sobre recuperación: "Me siento fuerte"

Polanco regresó a la alineación de Pittsburgh como bateador designado el lunes y fue titular en el bosque derecho por primera vez el miércoles en el PNC Park.

“Me encanta que esté aquí”, dijo el manager de los Piratas, Derek Shelton, acerca de Polanco. “Está contento. Está de buen humor. Sonríe. Tenerlo de regreso me hace sonreir porque todos los días cuando entra, sonríe”.

Polanco dijo que experimento síntomas leves de COVID-19 como dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga extrema. Una vez que pasaron los síntomas, comenzó a entrenar en su apartamento hasta donde pudo.

Los Piratas tienen previsto monitorear el tiempo de juego de Polanco de ahora en adelante, indicó Shelton.

Polanco se enfermó en un momento bien inoportuno. El oriundo de Santo Domingo estuvo sano en los entrenamientos primaverales y a principios del Campamento de Verano no mostró señal alguna de los problemas de hombro que lo limitaron el año pasado. Tras enfermarse, tuvo que alejarse del terreno durante dos semanas en las que no pudo ver pitcheo en vivo y afinar su timing.

“Me siento bien. Me siento sano. Pero el timing es difícil”, dijo Polanco. “La única forma que tu timing mejora es jugando y sumando turnos al bate. Así es que se recupera el timing. Es difícil, porque no tenemos una [temporada] de liga menor. No tenemos nada. Es simplemente empezar la temporada. Pero aquí estoy, y sabía que no iba a ser fácil. Así que estoy listo para el reto, y estoy contento de estar en el lineup y que me estén dando la oportunidad de jugar”.