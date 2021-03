$!Quedan 10 días a los Mets para acordar contrato con Francisco Lindor

Franciso Lindor ha manifestado que no hablará de extensión de contrato luego que inicien las Grandes Ligas , el 1 de abril del 2021. Fuentes ligadas a los Mets de Nueva York afirman que el equipo de Queens, está en disposición de ofertar 300 millones de dólares al paracorto boricua, pero que el torpedero ha manifestado en varias ocasiones que aspira a más de esa cantidad, en un contrato múltiple.

Un desacuerdo entre ambas partes, afirman otras fuentes, podría ser aprovechado por los Yankees de Nueva York, los vecinos del Bronx, quienes también han mostrado interés por el torpedero de Puerto Rico.

“Nunca le he tenido miedo a la agencia libre así que no estoy apresurado por firmar o que no pueda esperar por la agencia libre. Vivo mi vida un día a la vez”, dijo Lindor en una conferencia Zoom de los Mets, al presentarse a los entrenamientos de primavera en Port St. Lucie.