Ramírez, víctima del estigma a peloteros RD

SANTO DOMINGO. Yelena Isinbáyeva, tres veces campeona Mundial y dos Olímpica que batió el récord de salto con pértiga en 28 ocasiones, nunca falló una prueba de dopaje en 18 años, pero no pudo terminar su carrera en Río 2016 víctima de un castigo de la Federación Internacional de Atletismo a su filial rusa por un escándalo mayúsculo de doping.

El martes, en un inusual pronunciamiento, el dirigente de los Indios Terry Francona tuvo que salir al frente en Cleveland y desmentir el rumor que daba cuenta el utility banilejo José Ramírez había sido suspendido por arrojar positivo a una prueba. Los equipos son notificados cuando un jugador falla antes de hacerlo público.

Como Isinbáyeva en 2016 y los ex atletas de la antigua República Federal Alemana en la década de 1970, de momento Ramírez, el tercer mejor pelotero de posición este año medido en victoria sobre jugador reemplazo (WAR) con 3.7, no es más que una víctima del estigma que cae sobre los peloteros dominicanos.

No importa el estatus, tampoco la categoría, la alta frecuencia con la que se encuentran sustancias prohibidas en los exámenes de criollos los coloca en punto de mira de fanáticos, colegas, periodistas y todo el que sigue el béisbol.

La cadena de fallos ha castigado la marca dominicana, comprometido su prestigio y convertido en sospechoso a cualquier jugador que sobresalga.

“Realmente no me preocupo, pero me siento mal con ese tipo de declaraciones. No sé quién hizo eso, esa persona porque no quisiera que cualquier fanático, cualquier persona cercana a mí pueda pensar que estoy utilizando algo que no es, pero yo me siento relajado, yo estoy claro de mí, yo sé que nunca he usado nada”, dijo Ramírez tras el partido.

Los dominicanos han representado en las últimas dos décadas el 12% de los peloteros en las Grandes Ligas, pero desde que comenzó a aplicarse sanciones a los que fallen a las pruebas el 50.6% ha recaído sobre ellos, con 38 de las 75. El 9,6% de los que han jugado entre 2005 y 2018 han sido suspendidos.

Un infielder que no fue prospecto cotizado, que apenas recibió US$50 mil cuando los Indios lo firmaron en 2010 con 17 años, Ramírez ha tenido un ascenso meteórico en el último lustro con su físico (5’9 pies y 165 libras) al que saca el máximo.

“Cuando voy al terreno de juego esas cosas no me afectan porque yo nunca he usado eso. No me preocupa, cuando voy a jugar lo que pienso es cómo puedo ayudar a mi equipo, no me enfoco en eso”, dijo Ramírez, que batea para .300, con 17 jonrones y 40 carreras remolcadas en su segunda temporada tras conseguir una extensión por cinco que le repartirá US$26 millones.

Las cuatro suspensiones de 2018 han sido a dominicanos, Jorge Polanco, Jorge Bonifacio, Robinson Canó y Welington Castillo.

