$!Reglas de béisbol: ¿Cuándo hay salvamento para el lanzador?

Ejemplo 1: Bases llenas, no hay out, ventaja de cuatro carreras, lanzador-A entra de relevo, permite una anotación y cierra el partido. En ese caso se le acredita salvamento porque enfrentó la posible carrera del empate.

Ejemplo 2: Ventaja de cuatro carreras, lanzador-B entra al box, no hay out, no hay corredores en base. El pitcher retira los tres bateadores que enfrenta, pero en ese caso no hay salvamento, porque la carrera del empate nunca estuvo en circulación, en el home-plate o en el círculo de espera.

Ejemplo 3: Ventaja de cinco carreras, lanzador-C entra en el sexto y cierra el partido ganado por su equipo. En ese caso hay salvamento por las tres entradas lanzadas.

Ejemplo 4: Bases llenas, dos out, el bateador representa el empate, entra lanzador-D; sorprende en la inicial al corredor y cierra el partido.

Pese a que no hizo ningún lanzamiento y no enfrentó a ningún bateador, se acredita salvamento porque hizo un tercio de out, con la carrera del empate en circulación.

NOTA. Si tiene confusión o si desea que tratemos alguna jugada en particular puede escribirnos al correo: aquilinorosariobaez@gmail.com o una llamada o mensaje de WhatsApp al 809 722 5291.