Reglas de béisbol: un triple play sin asistencia y sin tocar la pelota

Las jugadas raras en el béisbol siempre son motivo de comentarios y posiciones que, muchas veces, identifican la preferencia del fanático.

Se puede decir que en el juego de pelota nunca se termina de aprender. Cada día pasan cosas que provocan revisión y actualización de las reglas que gobiernan el juego y, por qué no decirlo, ponen a los árbitros en aprieto y dejan a los anotadores sin saber qué determinación tomar.

Cada out, asistencia y errores están asignados a la defensa y tienen su forma de materializarse. Existe en el out por regla que fue lo que funcionó en esta jugada y está localizada en el área de anotación en la regla 9.09. Ella habla de cómo acreditar a los fildeadores de out, asistencia y errores.