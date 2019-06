$!Técnico de Brasil: “Acusación contra Neymar es un asunto personal”

La acusación de violación que enfrenta el astro brasileño Neymar es un asunto personal, declaró Tite, técnico de la selección de Brasil, al afirmar el lunes que no va a juzgar al delantero.

Tite habló sobre el caso por primera vez mientras Brasil se prepara para la Copa América que jugará como local a partir del 14 de junio.

“Sé que este es un asunto personal y que se requiere tiempo para que la gente pueda juzgar los hechos. Yo no me permitiré juzgar los hechos”, indicó el timonel de la Verdeamarela en conferencia de prensa el lunes. “Lo que puedo decirles es que he estado con Neymar por tres años y en cuestiones personales, entre él y yo, es leal y sincero”.

El pasado viernes, una mujer presentó una denuncia en Sao Paulo por violación contra el delantero del Paris Saint-Germain (PSG). La mujer, que no ha sido identificada, afirma que el jugador de 27 años la violó el mes pasado en París, ciudad donde presuntamente se encontraron tras intercambiar mensajes por Instagram.

Según un documento de la Policía Civil de Sao Paulo obtenido por The Associated Press, el incidente habría ocurrido el 15 de mayo a las 8:20 en el hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe, en la capital francesa.

Tras la revelación, Neymar publicó un video de siete minutos en su cuenta de Instagram, en el que calificó la denuncia como una “trampa” y reveló mensajes y fotos íntimas de la mujer, reconociendo que tuvo contacto con ella.

Edu Gaspar, exjugador y actual coordinador de la selección brasileña, confirmó que un investigador de la policía visitó el sábado el complejo de prácticas conocido como Granja Comary, en las afueras de Río de Janeiro, donde entrena la Canarinha, a fin de obtener información sobre el caso.

“Lo primero que hice fue buscar ayuda legal”, dijo Gaspar. “La idea es que la ayuda legal está aquí para resolver el caso lo más pronto posible a fin de que el deportista llegue a la Copa América con la cabeza fría”.

Dos agentes de la policía de Río de Janeiro fueron vistos en las instalaciones de Granja Comary durante la conferencia de prensa de Tite.

Cuando se pidieron comentarios sobre su presencia, ni la policía de Río ni la Confederación Brasileña de Fútbol respondieron.

Los dos agentes se fueron del lugar 15 minutos después de la conferencia de prensa.

La secretaría de seguridad pública de Sao Paulo, donde fue radicada la denuncia por violación, había informado el domingo que la investigación continúa “bajo secreto”.

Gaspar añadió el lunes que Neymar podrá dejar la concentración y ausentarse de partidos de la selección cada vez que lo requiera. La Copa América se disputará del 14 de junio al 7 de julio.

“La sugerencia fue que él se encuentre disponible el mayor tiempo posible para atender las peticiones (de la policía)”, concluyó Gaspar.

A primeras horas del lunes, una vocera de Instagram indicó que la red social había desactivado el video publicado por Neymar debido a que violaba las reglas de difusión de materiales.

Neymar da Silva Santos, padre y representante del jugador, dijo que su hijo no debería estar arrepentido de la publicación del video, aunque eso implique que sea procesado por revelar imágenes de una conversación privada.

“Yo prefiero un crimen de Internet que un crimen por violación”, sostuvo Santos en entrevista con TV Band. “Él conservó su imagen, su nombre. Él necesita defenderse rápido. Es mejor ser honesto y mostrar lo que sucedió. Sabíamos sobre la extorsión, pero no sobre el atrevimiento de acudir a la policía en una situación como esta”.

Santos insistió en que Neymar fue víctima de una trampa de parte de la mujer. Añadió que el jugador notó que algo estaba extraño el segundo día en que ambos se reunieron en París.

“Ella quería que él regresara al hotel. Él acudió y permaneció por 10 minutos. Notó un celular apoyado contra la pared, recargando la batería. Pero luego notó que estaba grabando. Ella envió un mensaje en que asegura que tiene ese video. Ella lo agredió, él salta a la cama y trata de tranquilizarla. Le pide a ella que no arme un escándalo”, explicó su padre y representante.

″Él luego logra calmarla, sale del hotel y le pide a ella su boleto de regreso. Neymar también trató de grabar en video la conversación, pero no pudo. Después de ese Segundo día ya no hablaron. Ella envió los mensajes con amenazas después”, agregó.