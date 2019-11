$!Ty Cobb no fue un angelito celestial

Si usted analiza la vida de Ty Cobb un inmortal de Cooperstown y las compara con las Sammy Sosa y Manny Ramírez, que no han podido llegar a la inmortalidad por el voto de castigo de algunos periodistas estadounidenses, los dos nuestros obtendrían la calificación de Santo Niño de Atocha.

Ty Cobb, nació en Narrows, Georgia, por lo que fue apodado “El Melocotón de Georgia”.

Cobb ganó 12 títulos de bateo, 9 de ellos en forma consecutiva y es dueño del promedio de bateo más alto de por vida con .366.

Bautizado como “El Melocotón Amargo”, por Connie Mack y además lo definía como “el jugador más sucio” porque afilaba los spikes ante la mirada de los jugadores contrarios y se barría en las bases sin misericordia. Fue el primer jugador en utilizar la intimidación sicológica en sus rivales.

Cuentan sus biografos, que en 1911 peleaba el título de bateo con el único que tenía Joe –El Descalzo–Jackson, quien lo superaba por 9 puntos faltando seis juegos. Cobb ideó la estrategia de colocarle mala cara y no hablarle lo que motivó que Joe se preocupara por la situación la cual no le veía motivo. Jackson perdió la concentración y bajó a .408 y Cobb terminó en .420 ganando el liderato de bateo. Al terminar la serie Cobb se acercó a Jackson riéndose le dio un efusivo abrazo y lo invitó a una copa. Logró su objetivo.

El 15 de mayo de 1912 agredió a Claude Lueker, un fanático que le gritaba en las gradas de Nueva York. Cobb subió a las graderías y atacó sin piedad a Lueker, quién había perdido una mano y tres dedos de la otra en un accidente industrial. Cuando los presentes conminaron a Cobb a detenerse porque el hombre no tenía manos, Cobb le respondió: “No me importa si no tiene pies”.

Cobb no barajaba pleitos y una ocasión derribó de un derechazo al lanzador Ed Siever cuándo éste le reclamó el haber dejado caer un fly. Cobb era un jugador bronco y como tenía muchos enemigos, dormía con una pistola debajo de la almohada, cuando jugaba fuera de Detroit.

Cobb odiaba a los negros y en una ocasión le dio una bofetada a una negra porque lo saludó. Así actuaba Ty Cobb un Inmortal de Cooperstown. Sosa y Ramírez son dos niños de tetas.

Un día como hoy: 1971, en el Estadio Tetelo Vargas, jonrón de Rafael -El Gallo- Batista disparó jonrón y las Estrellas Orientales derrotaron 6x4 a los Leones del Escogido. Fue el revés 11 en línea de los melenudos. Felipe Alou actuó por última vez en un juego de Lidom.

2001, Henry Mercedes, receptor, es cambiado por las Estrellas al Escogido por el también catcher Francisco Morales.

2002, Danny Bautista es negociado por los Azucareros del Este a los Tigres de Licey por los lanzadores Claudio Gálvez y Darío Pérez, el 3B Willis Otañez y el OF Julio Pacheco.