$!Un Sanó confiado y su rendimiento con los Mellizos de Minnesota

Una explisión ofensiva que ha sorprendido en Minnesota

La explosión ofensiva de Sanó no ha tomado por sorpresa a Baldelli. Cuando el toletero derecho regresó a los Mellizos en mayo tras perderse todos los entrenamientos primaverales y el inicio de la temporada debido a una cortada en el talón derecho, fue franco al decir que no se sentía cómodo en el plato y que sólo esperaba aportar tomando turnos de calidad mientras se adaptaba.

“No me están dando pitcheos para batear”, dijo Sanó en su momento. “Tengo que tomar boletos”.

“No es un bateador muy distinto al que vimos en las primeras semanas después de su regreso”, apuntó Baldelli. “Es el mismo hombre con el mismo tipo de turnos. Cuando le está yendo bien, está agotando tremendos turnos y pegándole duro a la bola. Y cuando no le está yendo bien, igual está realizando buenos turnos”.

Durante un trecho entre mediados y finales de junio, Sanó se fue de 39-3 con 23 ponches y tres bases por bolas, mientras trabajaba con los coaches de bateo James Rowson y el venezolano Rodolfo Hernández en mejorar su forma de pararse y su swing para poder mantenerse por arriba de los pitcheos. Ese trabajo, junto con la capacidad de Sanó para reconocer los envíos, le ha rendido dividendos al antesalista.

“Pienso que últimamente les ha estado poniendo la parte gruesa del bate a algunas pelotas contra las que antes no estaba haciendo eso”, señaló Baldelli. “Eso es un ajuste impresionante para cualquier jugador. Ajustar la trayectoria de tu swing no es fácil. La mayoría no puede hacer eso”.

“Mantenerme por dentro de la bola y tratar de ponerle más en juego hacia el medio”, dijo Sanó. “Eso es lo vengo estado haciendo. Me siento muy bien ahora mismo”.