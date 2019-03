$!Unión de Jugadores muestra disgusto con MLB por supuesto “cinturón de campeonato” a equipo que pague menor salario

ESTADOS UNIDOS. El director ejecutivo de la Major League Baseball Players Association, Tony Clark, reprendió a MLB y sus equipos por hacer un juego fuera del proceso de arbitraje al otorgar un cinturón de juguete al equipo que se considera que ha hecho lo mejor para mantener bajos los salarios.

La información fue publicada por el periodista Marc Carig en The Athletic.

Dallas Kuechel y Craig Kimbrel permanecen sin contratos. Adam Jones y Carlos González consiguieron contratos por un año.

“Que los clubes se diviertan tratando de suprimir los salarios en un proceso diseñado para producir acuerdos justos muestra una flagrante falta de respeto hacia nuestros jugadores, el juego y el proceso de arbitraje en sí”, dijo Clark en una declaración emitida el viernes.

Ademas de The Athletic, la información ha cobrado notoriedad en USA Today, CBS, Sports Yahoo, ESPN, la agencia AP y el New York Daily News.

En una historia sobre la competitividad del arbitraje, Major League Baseball dijo a The Athletic que el cinturón de juguetes, un trofeo informal, existe como “reconocimiento de los departamentos de arbitraje salarial de los clubes que hicieron lo mejor”.

Más de 175 jugadores fueron elegibles para el arbitraje en esta temporada baja. Sin embargo, los equipos se conformaron con la mayoría de esos jugadores ya que solo 10 casos llegaron al proceso de arbitraje, reporta ESPN.

El arbitraje es el proceso mediante el cual los jugadores que no han estado en las mayores lo suficiente para ingresar libremente a la agencia libre, pero que tampoco están firmados por su equipo, se ven obligados a afirmar que merecen sus salarios. Las dos partes, la gerencia y los jugadores, aportan un número (sin premio por adivinar cuál es menor), y si no pueden llegar a un acuerdo, un grupo de árbitros escucha los casos de los dos lados y elige uno de los números. Si el jugador pierde, su salario puede disminuir hasta en un 20 por ciento, explica el Daily News.

De esos 10 casos, los jugadores ganaron seis, lo que les da un récord ganador por tercera vez en cuatro años, pero solo la quinta vez desde 1996 y la undécima desde que comenzó el arbitraje en 1974.

Sin embargo, incluso con los enormes nuevos contratos para Mike Trout, Bryce Harper, Manny Machado y Nolan Arenado, el salario promedio de las Grandes Ligas de Béisbol se redujo en el Día de Apertura para una segunda temporada consecutiva sin precedentes, según Associated Press.

El salario promedio ahora es de aproximadamente $4,375,000, una caída de $36,000 con respecto a la temporada pasada.

De los más de 850 jugadores en una lista en el Día Inaugural de esta temporada, más del 40 por ciento ganó cerca del mínimo de la liga de $555,000, informó USA Today.

La asociación de jugadores calculó el promedio final de la temporada pasada en $4,095,686 y MLB en $4,007,987. El promedio se basa en las listas y las nóminas de lesionados del 31 de agosto, el último día antes de que el límite del jugador activo se expandiera de 25 a 40. El sindicato incluyó las compras de opciones en su cálculo promedio y la MLB no.

Puede ponerse feo, como sucedieron las cosas con Trevor Bauer de Cleveland, quien afirmó que el club estaba usando el “daño injustificado” en sus audiencias. O con Dellin Betances de los Yanquis, quien perdió su arbitraje en 2017 (le pagaron US$3 millones en lugar de US$5 millones) y fue reprochado por el presidente del equipo, Randy Levine.

“Estaba enojado porque parece que están celebrando esa versión de la competencia y no celebrando el juego”, dijo el lanzador de los Astros de Houston, Collin McHugh, a The Athletic el viernes. “... Eso debería ser lo que se celebra a diario. Ver que MLB parece más interesado en celebrar la supresión de los salarios de arbitraje que eso, no es una buena mirada. Es vergonzoso”.