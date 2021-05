Vídeo | Batista: "Estoy listo para ayudar a clasificar y traer una mellada de los Juegos Olímpicos"

José Bautista dijo sentirse bien y que está listo para ayudar al país a la clasificación y tener una digna presentación en Tokio-2020 y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos pautados para iniciar el 23 de julio.

“Estamos listo para salir al terreno y ver la situación que tenemos al frente, jugar el juego que tenemos al frente, tenemos mucho que no usamos el bate, pero me siento bien en el cajón de bateo, en la práctica”, afirmó el ex Grandes Ligas.