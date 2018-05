VÍDEO: Carlos Santana jonronea, pero los Filis caen ante los Azulejos

El dominicano Carlos Santana también pegó jonrón para Filadelfia, que comenzó el duelo medio juego detrás de Atlanta por el primer lugar de la división Este de la Liga Nacional.

Tepera, ocupando el lugar en el roster del mexicano Roberto Osuna, obtuvo su primer salvamento en su cuarta oportunidad, pero no fue fácil. Luego obligar a elevar a Scott Kingery para el primer out de la entrada, Tepera aceptó sencillo del colombiano Jorge Alfaro y doble del dominicano Pedro Florimón para colocar corredores en segunda y tercera. Alfaro anotó en un wild pitch, que movió a Florimón a tercera. Tepera caminó a los siguientes dos bateadores para llenar las almohadillas con un out, antes de ponchar a Rhys Hoskins y hacer rolar al venezolano Odúbel Herrera.

Por los Blue Jays, el dominicano Teoscar Hernández de 4-2 con una anotada y una impulsada; el venezolano Solarte de 4-2 con dos anotadas y una producida.

Por los Filis, los venezolanos César Hernández de 4-1 con una anotada, y Herrera de 5-1 con una anotada; los dominicanos Santana de 3-1 con una anotada y dos remolcadas, Maikel Franco de 3-0 y Florimón de 4-1; el puertorriqueño Jesmuel Valentín de 1-0; el colombiano Alfaro de 4-1 con una anotada.