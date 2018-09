Vladimir Guerrero Jr. nombrado como el Bateador del Año de las Ligas Menores

ESTADOS UNIDOS. El novato Vladimir Guerrero Jr. ganó el premio de Bateador del Año de las Menores de MLB Pipeline. Este temporada varios peloteros fijaron números muy buenos a lo largo de las menores en el 2018, pero elegir al prospecto número uno del béisbol como el ganador de este año fue una de las decisiones más sencillas que se puedan tomar.

Es fácil quedarse sin adjetivos superlativos cuando se trata de describir la temporada que tuvo el hijo del miembro del Salón de la Fama, pero estas son algunas de las cosas más destacadas.

Lideró a las menores en promedio de bateo (.381), slugging (.636), OPS (1.073); impuso topes personales dobles, jonrones, bases alcanzadas, empujadas, promedio, OBP, SLG, OP y no ha tenido juegos consecutivos sin dar hit desde el 20 y 21 de julio del 2017.

“Estoy muy contento con todo lo que pasó en la temporada”, le dijo Guerrero Jr. a Jesse Sánchez de MLB.com. “Yo salgo a trabajar todos los días. Entiendo perfectamente que sólo puedo controlar lo que hago en el terreno, pero no tengo control de lo que pasa afuera”.

“En mi asiento en la caja de coach de tercera siempre estaba alerta no me fuera a tumbar (con un batazo)”, dijo el manager de New Hampshire, John Schneider, que también dirigió a Guerrero en Clase A Avanzada Dunedin en el 2017. “

“Fue un año histórico”, resumió el piloto. “Le pega a la bola durísimo, tiene un tremendo talento para darle a la bola con la maceta del bate, entiende lo que los pitchers están tratando de hacer y se ajusta entre pitcheo y pitcheo”.

“Es un gran trabajador, está convencido en lo que está haciendo y obviamente cree mucho en sí mismo. Es muy talentoso y muy inteligente en la caja de bateo. Es el mejor bateador que he visto en las ligas menores en toda mi vida”.