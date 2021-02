$!Wander Franco ansía su debut en las mayores

Desde hace mucho tiempo, el torpedero dominicano Wander Franco ha sido el principal prospecto de los Rays de Tampa Bay.

Desde hace dos años, ha sido el principal prospecto de las Grandes Ligas.

Pero aun así, su debut en la Gran Carpa no se ha producido, algo para lo que el quisqueyano dice que está más que preparado.

“Claro, estoy listo para las Mayores”, dijo Franco vía Zoom.

“Estoy listo para hacer realidad el sueño que he tenido desde que era un niño; llegar a Grandes Ligas”.

Franco, de 19 años, sabe, sin embargo, que ese debut podría no darse al comienzo de la temporada el 1 de marzo, mientras los Rays juegan con retrasar su reloj de tiempo de servicio.

“No está en mi control. Si me envían a Doble-A o a donde sea, mi labor será trabajar”, dijo Franco. “Continuaré con cada oportunidad que tenga”.

Franco terminó su participación en la pelota invernal dominicana, con los Leones del Escogido, con una lesión en su brazo derecho, lo que motivó cierta preocupación en el campamento de los Rays.

Pero no hay dudas de lo que el muchacho es capaz de hacer cuando está en el terreno de juego.

Franco promedió .336/.405/.523 con 20 jonrones, 14 triples, 37 dobletes y muchos más boletos (83) que ponches (54) en 175 juegos de liga menor entre el 2018 y 2019.

En algún punto de la temporada, Franco cree que podrá estar en un puesto del terreno del Tropicana Field.

“Este año estoy realmente enfocado en llegar a las Mayores”, confesó Franco.

¿Cuándo se producirá el tan anticipado debut del dominicano?

Eso es algo que solo los Rays y su gerencia pueden responder de manera exacta.

Pero no cabe dudas de que por más que lo puedan retrasar, no parece haber forma posible de que el sobrino de Erick Aybar no debute esta temporada.