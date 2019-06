$!56 años del No-No de Marichal

El 15 de junio de 1963, hace hoy 56 años, Juan Marichal, con los Gigantes de San Francisco tiró un juego sin hits, ni carreras, a los Colt´s 45 de Houston que lo convirtió en el primer lanzador latino en lograr esta proeza en las Grandes Ligas.

El partido fue celebrado en el Candlestick Park de San Francisco, y Marichal se cubrió de gloria al ganar 1-0, donde hizo un total de 89 pitcheos ante 18,869 fanáticos en un choque de una hora y 41 minutos. El rival de Juan fue el derecho Dick Drott, a quien le conectaron tres hits y otorgó tres boletos.

La carrera de los Gigantes se produjo en la octava entrada, cuando el antesalista Jim Davenport disparó doble por el prado izquierdo, Mateo Alou, de emergente por José Antonio Pagan se ponchó. Marichal fly al bosque izquierdo y Chuck Hiller fletó doble que remolcó a Davenport.

Labor de Marichal: BE 29, IP 9.0, HP 0, CL 0, BB 2, K 5, récord 10-3 y 2.52 efe.

Alineación Colt’s 45: Ernie Fazio, 2B (3-0); Brock Davis, CF (4-0); Bob Aspromonte, 3B (2-0); Carl Warwick, RF (3-0); Rusty Staub, 1B (3-0); Al Spangler, LF (2-0); Bob Lillis, SS, (3-0); John Bateman, C (3-0); Dick Drott, P (2-0); Pete Runnels, PH (1-0); Johnny Temple, PH (1-0).

Alineación Gigantes: Chuck Hiller, 2B (3-1, 1 CE); Felipe Alou, RF (4-0); Willie Mays, CF (3-1); Willie McCovey, LF (2-0); Orlando Cepeda, 1B (3-0); Ed Bailey, C (3-0); Jim Davenport, 3B (3-1, 1 CA); José Pagán, SS (1-0); Juan Marichal, P (3-0); Mateo Alou, PH (1-0).

Un día como hoy: 1923, Lou Gehrig, debutó con los Yankees. Entró a cubrir la primera base en sustitución de Wally Pipp, sin tomar turno al bate, los 10 mil aficionados, que vieron ganar a su equipo 10x0 a los Cafés, ni se dieron cuenta del cambio. Gehrig hizo un out.

Usted es viejo o vieja de verdad. Si vivió la época de la dictadura donde no había privacidad ni para las cartas. Se cuenta que una noche, al salir del cine “El Encanto”, en El Conde, el director de Correos alcanzó a ver a C. M. Bonetti Burgos (Pilindo), un hombre con una chispa fuera de serie y quien desempeñaba altas funciones en la Cervecería Nacional Dominicana. El funcionario gubernamental, creyendo que halagaba a Pilindo Bonetti, le gritó de una acera a la otra: “Pilindo, esta tarde llegó una carta para tí”. Pilindo se quedó mirando al funcionario y le respondió: “¿Anja?”, ¡qué bueno! ¿Y qué dice la carta?”...Usted tiene unos añitos si recuerda el primer disco grabado en nuestro país, un sencillo de 45 RPM, bajo el sello SB (Solano-Bonilla), que traía de un lado el bolemengue "Enamorada", de Babín Echavarría, interpretado por el cuarteto vocal Los Solmeños, y del otro , "Mi sueño" de L. Rhadjillo, con Fernando Casado, ambas selecciones con el acompañamiento de Rafael Solano ...Usted es viejo si bailò el Florón y cantó Nathalie...Por hoy me voy...Porque esto si es difícil Talúa.