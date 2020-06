Sammy Sosa merece pleno perdón

Sammy Sosa, “El Bambino del Caribe”, escribió sensacionales páginas de jonrones junto a Mark McGwire, en un momento que el béisbol necesitaba de ídolos que levantaran al fanático de sus asientos.

Sosa ha tenido sus críticos y sus amigos en los medios y eso es normal en cualquier mortal. Quien no recibe críticas en la sociedad pasa por la vida sin penas y sin glorias.

Con una respuesta muy al estilo dominicano dice: “Esas personas que a veces me critican, no me conocen, no ponen comida en mi mesa y no pagan mis cuentas".

Sosa ha mantenido que su tono de piel aclarado fue un efecto secundario no intencional de usar una crema y no relacionado con la raza: "No soy racista, vivo mi vida felizmente".

Sosa bateó 66 jonrones en 1998 y luego 63 en 1999, más en un tramo de dos años que Babe Ruth, Barry Bonds o Hank Aaron.

Su caída de la gracia, bajado de los altares del Gran Circo en años posteriores, relacionada con las acusaciones de que usó esteroides que mejoran el rendimiento, lo ha mantenido separado de los Cachorros y en su mayoría fuera del ojo y el aplauso del público. Y sobre todo víctima del voto de castigo de los periodistas electores de Cooperstown.

Lo critican porque quiere que su piel sea blanca. "Es una crema blanqueadora que me aplico antes de acostarme y blanqueó mi piel un poco", dijo Sosa en una entrevista de 2009 con Univisión. "Lo que pasó fue que había estado usando la crema durante mucho tiempo y eso, combinado con las brillantes luces de televisión, hizo que mi cara se viera más blanca de lo que realmente es. No creo que me parezca a Michael Jackson", dijo en el “Gordo y la Flaca”.

Sosa, que ahora tiene 51 años, y sólo ha dado un puñado de entrevistas desde su retiro de MLB en 2004. En una entrevista de 2018 con NBC Sports Chicago, dijo que está sano y denunció las críticas que ha recibido en medio de rumores de blanqueo de la piel.

Sosa tuvo que enfrentar severas criticas por lo de un bate con corcho por el cual fue castigado por Major League Baseball. Ese hecho se mantenido latente en MLB.

Lo que más afectó su carrera, si usted lo considera fruto de una calumnia, fue cuando la era de los esteroides comenzó como un susurro a fines de la década de 1980 durante la denuncia de José Canseco en Oakland y la se intensificó a través de los años 90 y en la década de 2000, cuando se convirtió en un escándalo para el juego que provocó el testimonio en el Congreso de los jugadores.

Para 1995, los ejecutivos de béisbol comentaban abiertamente sobre los esteroides anabólicos. En 1998, se descubrió que Mark McGwire estaba usando androstenediona, un medicamento que supuestamente ayuda a aumentar los niveles de testosterona.En ese tiempo, los totales de jonrones estaban explotando alrededor de MLB. Desde 1998-2001, los jugadores batearon al menos 50 jonrones en una temporada en 11 ocasiones. Desde 2001, la hazaña ha sucedido solo 12 veces en total. Entre los mejores jugadores de la era de los jugos que han probado usar esteroides se encuentran Canseco, McGwire, Barry Bonds, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Rafael Palmeiro, Jason Giambi y Gary Sheffield. Otros, como Sosa y Roger Clemens, han sido implicados, pero sin pruebas.

El uso de esteroides es un problema continuo para el béisbol. Los jugadores activos suspendidos por hacer trampa incluyen a los criollos Starling Marte, Robinson Canò y Nelson Cruz.

Sosa y McGwire han regresado a los titulares con el documental “Long Gone Summer” el cual no logrò el éxito esperado durante su lanzamiento el pasado fin de semana, pero hizo recordar grandes momentos.

Sammy Sosa merece el perdón de los ejecutivos y fanáticos de Chicago y luego de los periodistas que votan para la inmortalidad.

1998, Sammy Sosa de los Cachorros saca su 21o jonrón en los últimos 30 días, algo que ningún otro slugger ha hecho. El récord anterior fue de 20, establecido por Ralph Kiner en 1947 y empatado por Roger Maris en 1961. Los 30 días de Sosa van del 22 de mayo al 22 de junio.

19989, el ex gerente general de los Dodgers Al Campanis muere de un ataque al corazón a los 81 años. Campanis es acreditado con ayudar a construir los clubes Dodgers de los años 1970 y 1980.