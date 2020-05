$!Howard y Mazerowski en historia MLB

Frank Howard militó en la Liga Dominicana con el Escogido en 1959-60. Defendió la primera base, en 58 juegos tomó 218 turnos con 26 anotadas, 67 hits, 14 dobles, 3 triples, 9 jonrones, 46 remolcadas y average de .307.

Bill Mazerowski militó en dos campañas con las Águilas en 1955-56 y 1956-57. En esas temporadas bateó .291, en 94 juegos, 364 turnos, 106 hits, 22 dobles, 3 jonrones y 39 remolcadas. No disparó triples, ni se robó una base.

¿Por qué hoy recuerdo a Howard y Mazerowski? Sencillamente porque el 18 de Mayo de 1968, Howard, de los Senadores de Washington, empató un récord de la Liga Americana al pegar un jonrón en su sexto juego consecutivo. Con un par de vuelacercas contra el as de los Tigres de Detroit, Mickey Lolich. Howard totalizó 10 jonrones en sus últimos seis juegos, también un récord de la Americana.

Ese mismo día y año, Mazerowski, de los Piratas, jugó su partido 392 en fila estableciendo una marca para una segunda base de la Liga Nacional, en una derrota por 8-3 ante los Rojos de Cincinnati.

Esos dos caballos militaron en la Liga Dominicana cuando venían importados de calidad incuestionable.

¿Qué sabe usted de béisbol? ¿Cómo puede ser sucia una carrera anotada fruto de un triple y un sencillo impulsador?

De entrada la carrera luce limpia, porque fue producto de dos hits, pero el corredor que llegó a home vio prolongado su turno al bate, porque un foul de fly que no fue capturado le cargaron error a quien lo dejó caer, por lo tanto la carrera es sucia.

¿Puede haber un inning de cuatro outs?

La Regla 7.10(d) trata acerca del cuarto out. Si realizan el tercer out y al mismo tiempo surge apelación sobre otro corredor. La sentencia de la apelación se considera precedente, porque si se apela es importante. Por ejemplo, dos outs y dos en bases, conectan hit, anota un corredor, y después cogen a otro en corre y corre para el tercer out. Si apelan por el que aparentemente anotó, y el umpire sentencia que no pisó home, ese será el cuarto out. No vale la carrera.

Un día como hoy: En 1969, Rod Carew y César Tovar se robaron el home para anotar las únicas carreras de Minnesota en la derrota 2-8 ante Detroit.

En 1992, José Rijo, Cincinnati, laboró cinco entradas y salió sin decisión, siendo su séptima salida en línea sin lograr un triunfo, en esa racha de 0-3, 3.95

En 1994, Julio Franco, Cleveland, bateó de 4-1 y extendió a17 su racha de juegos seguidos dando de hit.

En el 2001, Pedro Martínez lanza 8 episodios sin permitir carreras y se anotó la victoria frente a Kansas para poner su récord en 6-0, 1.52.