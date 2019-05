$!¿Bateará Pujols .300 de por vida?

Es innegable el “Príncipe Alberto” es uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, y aunque uno no se puede ir simplemente con el promedio de bateo o el número de hits (Perdón, Pete Rose), sería preocupante que su average cayera por debajo de .300 de por vida.

¿Puede un bateador empujar tres carreras con un hit sencillo?

Normalmente no, pero si en situaciones especiales. El Viernes 14 de Mayo de 1982 en el Three Rivers Stadium de Pittsburgh a la altura del octavo episodio, Lee Lacy, conectó jonrón con las bases llenas al pitcher Tom Hume (lanzó para el Escogido), pero fue tanta la emoción que corrió como desesperado y rebasó al conocido panameño Omar Moreno entre primera y segunda, siendo declarado out por regla, se le marcó un sencillo, pero las tres carreras fueron impulsadas porque había menos de dos outs. Ese encuentro lo ganó 8x7, Enrique Romo con salvado para Ken Tekulve (lanzó para las Aguilas) y la derrota fue para Jim Kern.

Los dominicanos un día como hoy:

2009: Los Mets derrotan a Pittsburgh, 10x1 para su sexta victoria consecutiva. Sandy Alomar dirigió en lugar de Jerry Manuel, quien fue suspendido por golpear al árbitro Bill Welke en una discusión el 7 de mayo. José Reyes disparó 3 hits y 3 impulsadas para los Mets.

2014: Yu Darvish, Texas, estuvo a punto de lanzar un juego sin hits pero permitió un sencillo a David Ortiz con dos outs en el noveno. Darvish sale de juego y Alexi Ogando retira a Mike Napoli para terminar el juego con Texas ganando 8-0, sobre Boston.

Nació un día como hoy Samuel Mejías en 1953 en Santiago. El jardinero debutó en las Ligas Menores en la Nueva York-Penn League en 1971 y en 66 juegos despachó cuatro jonrones, 26 carreras empujadas y .260 de average. Subió a las Mayores en 1976 con los Cardenales de San Luis para sus primeros 18 partidos y un año después pasó a los Expos de Montreal. Duró apenas siete temporadas hasta 1981 y en 334 duelos bateó para .247 de por vida.