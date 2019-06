$!David Ortiz, que no se borre tu sonrisa

Cuando el domingo en la noche avanzaba hacia la medianoche, comenzaron las llamadas de alarma de las redes sociales, y era difìcil creer que David Ortiz había sido la vìctima de la inseguridad ciudadana.

En las redes sociales comenzó a circular el video del instante previo al fatídico hecho. Y un dejo de tristeza arropó a la población.

Ese momento me trajo a la memoria cuando Gabriel García Márquez dijo: “Mi problema más importante era destruir la línea de demarcación que separa lo que parece real de lo que parece fantástico. Porque en el mundo que trataba de evocar, esa barrera no existía”.

Y es que un ícono como “Big Papi” nadie creerìa que pasaría por ese trance de la vida, como si nuestro lugar de residencia fuera Macondo.

En el caso de David Ortiz demanda justicia. El hecho de que, en nuestra sociedad, entre otras cosas, asumimos que es normal que asalten, planifiquen robos, atracos, sicariatos, violaciones y otras raterías no debe callarnos.

Aunque los asesinatos y hechos violentos en este bitercio insular son frecuentes, el suceso de David Ortiz no debe quedar impune, pero que jamás se borre tu sonrisa.

Los Nacionales de Washington lograron el domingo una de las hazañas más raras del béisbol, por segunda vez en menos de dos años.

Howie Kendrick, Trea Turner, Adam Eaton y Anthony Rendon conectaron cuatro jonrones consecutivos ante el relevista de los Padres, Craig Stammen en la octava entrada. Los fuegos artificiales ocurrieron en el lapso de solo siete lanzamientos.

¿Qué tan raro es que un equipo conecte cuatro jonrones consecutivos? Extremadamente rarìsimo. Ha ocurrido solo nueve veces en la historia de las Grandes Ligas, según NationalPastime.com. Para poner eso en perspectiva, ha habido 23 juegos perfectos en la historia del béisbol y 15 jugadas triples sin asistencia.

Los Nacionales se convierten en el primer equipo en disparar cuatro jonrones seguidos dos veces, habiendo sido el último en batear cuatro seguidos el 27 de julio de 2017 contra los Cerveceros. Brian Goodwin, Wilmer Difo, Bryce Harper y Ryan Zimmerman fueron parte de esa embestida de 2017 back to back to back back to back.

Un día como hoy: 1993, los Mets de New York negociaron al paracorto Tony Fernández a los Blue Jays por el jardinero Darrin Jackson.

2003, los lanzadores de los Astros de Houston Roy Oswalt, Peter Munro, Kirk Saarloos, Brad Lidge, Octavio Dotel y Billy Wagner se combinan para el primer juego sin hits contra los Yankees de Nueva York en 45 años, ganando 8-0.