$!En un inning: 3 H3, 3 H1 y 0 carreras

En el mundo raro del béisbol se da de todo. Por ejemplo, batear tres triples y tres sencillos seguidos sin anotar carreras.

El primer bateador del inning dispara triple por el jardín derecho, al tratar de hacerlo jonrón de piernas es out en el pentágono. El siguiente bateador conecta batazo entre el bosque central y derecho, viene rápido el tiro del jardinero al intermedista y éste al tercera base, el corredor se barre pero con el brusco deslizamiento se pasa de la base y es tocado por el tercera para el segundo out. El tercer bateador conecta con fuerza por el central, llega a tercera base sin problemas. Con dos outs y corredor en tercera, el cuarto y el quinto bate de la entrada, conectan rodados lentos por tercera, el defensor por más esfuerzos que hizo no pudo sacar a ninguno en primera, el corredor de tercera prefiere no arriesgarse y no avanza a home. Van tres triples dos sencillos y dos outs y aún no se anota carrera.

El siguiente bateador conecta fuerte por segunda base, la pelota le pega al corredor que va de primera a segunda y es out por regla pero las reglas del béisbol, indican que al bateador-corredor, se le carga hit. Así, tres triples y tres sencillos seguidos y no se anotó carrera. Cosas raras que hacen del béisbol un deporte increíble.

Un día como hoy: 2002: Luego de una demora de dos horas por lluvia, los Medias Rojas de Boston derrotan a los Marineros de Seattle, 4x1, con el pitcheo dominante de Pedro Martínez, que en el primer episodio con 9 pitcheos ponchó los tres bateadores, por vez 17 que lo realiza desde 1970. Martínez puso su marca de 10-0 con 0.93 efectividad ante los Marineros.

Usted es vieja o viejo de verdad: Si aplaudió el primer hit en el Estadio Trujillo por Alcibíades Colón (Licey) vs. Don Elston (Estrellas) el 23 de octubre de 1955...Si hizo coro cantando con el trovador Juan Lockward junto a Teté Marcial “Dulce amanecer”, de Diógenes Silva....Si recuerda el trío “Trovadores Modernos”, integrado por Armando Cabrera, Alcibíades Sánchez y Pedro Ureña...Usted es viejo si disfrutó de Rafael Colón, en San Cristóbal, en La Voz de la Fundación...Usted peina canas si bailó en el hotel Jaragua cantando Pipí Franco con la orquesta de Luis Alberti, Virgencita del Consuelo y Mensaje, bautizada por el público con el título de Arroyito cristalino...Si bailó en el Típico B, “El Pecao de Samaná”, de Yoyito Cabrera y en la pista frente a la orquesta hizo el coro: “yo te lo doy mañana”. Como gozaban Ricky Noboa y Cándido Martínez.. Si fue un domingo a la retreta del parque Colón, pero antes se dio una toma de “Pega Palo Fortidom” que pone a los viejos como un cañón... Por hoy me voy...porque esto si es difícil Talúa.