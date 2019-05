$!Freddy Peralta: ¿Qué le sucede?

Freddy Peralta, pítcher de los Cerveceros de Milwaukee, el 3 de abril lanzó una joya ante los Rojos de Cincinnati, donde en 8 episodios, aceptó 2 hits, no le marcaron carreras, ponchó 11 y ganó.

Luego de esa apertura ha realizado tres salidas donde ha sido vapuleado. El 8 de abril, vs LA Angels, 3.1 IP, 7 CL; 15 de abril, vs San Luis, 3.1 IP, CL; 2 de Mayo, vs Colorado, 4.0 IP, 6 CL. En resumen, 10.2 IP, 20 HP, 16 CL, 7 BB, 10 K: 0-1, 13.50.

¿Qué le está sucediendo a Freddy Peralta?... ¿Tiró el tiro?

Noah Syndergaard es el primer pitcher en disparar un jonrón y ganar por blanqueada 1-0 desde que Bob Welch de los Dodgers lo hizo contra Cincinnati el 17 de junio de 1983.

Un día como hoy los dominicanos en GL: 1989, Junior Félix, Toronto, se convirtió en el jugador 53 de la historia que debuta conectando jonrón en su primer turno frente a los envíos de Kirk McCaskill, de los Angels.

2002, Miguel Tejada, Oakland, falló en 4 turnos frente al pitcheo de White Sox, y vio cortada en 15 la racha más larga de su carrera dando de hits.

2018, Albert Pujols, LA Angels, se convirtió en el jugador 32 con 3,000 hits, lo consiguió frente al pítcher Mike Leake, de Seattle.

Nació un día como hoy, en 1972, Manny Aybar, en Baní.

Usted es viejo o vieja de verdad: Si recuerda a Charles Atlas y su promoción “de cómo un alfeñique acabó con un abusador.”.. Si eres de San Pedro de Macorís y bailaste en el hotel del Mar, en Los Coquitos o en el Night Club “La Guitarra”... Eres viejo si recuerda este comercial: “Pruebas hechas en los Laboratorios Citrus and Allied de Nueva York, han demostrado que Sudorina hasta puede servir para salpullidos y eczemas. No pida un desodorante cualquiera. Pida Sudorina Estrella Azul y le darán la verdadera Sudorina”... Y peina canas si escuchó a Paco Escribano en su programa: “Mejor que te calles y no digas nada, que lo que tú sabes, es lo que yo sé”... Todos los días a la 1:00 p.m., por HIZ primero y luego por La Voz de la Alegría, su propia emisora... Si cantó de Ivette Pereyra descubierta por el Maestro Rafael Solano en su programa “ La Hora del Moro” en Rahintel “Si No hay razón”, “Honor a la verdad”, “Presumida”... Y ni hablar de Grecia Aquino cantando con la Orquesta San José “Azul”... Usted es viejo si cargó con los “Tres Golpes”: “ La Cédula, El Servicio Militar Obligatorio y La Palmita.”... Si se dio vida en los cafetines Carta Blanca y Carta Dorada, situados en calle Eusebio Manzueta esquina Pimentel, Recreo de Turismo, el Yumurí, Los Bosques de Viena, Habana-Madrid y El Oasis... Por hoy me voy... Porque esto si es difícil Talúa.