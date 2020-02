$!George Sackie le ganó a Cuba en 1955

La Serie del Caribe de 1955 tuvo como sede a Venezuela y el dominicano George Sackie (Garabato) fue integrante de los Cangrejeros de Santurce que ganó este clásico caribeño.

Los Cangrejeros de Santurce tenían en sus filas a Roberto Clemente y a Willie Mays.

El 13 de febrero, Puerto Rico enfrentó a Cuba, Rubén Gómez inició lanzando por Puerto Rico dejando el juego abajo 0-5 y lo relevó Sackie quien se apuntó el triunfo 7x6.

Los Cangrejeros de Santurce, Puerto Rico, ganó invicto (6-0) la Serie del Caribe de 1953.

En este clásico, los Leones del Habana, completó una cadena de 11 victorias en línea cuando derrotó 6x1 a Chesterfield (Panamá).

El 25 de febrero Puerto Rico venció 7x3 a Cuba y le cortó la seguidilla.

A partir de las 10 de la mañana de hoy y hasta el 7 de febrero, Puerto Rico y su estadio Hiram Bithorn será sede de la edición 62 teniendo como protagonistas a Santurce, Puerto Rico; Tomateros Culiacán (México), Cardenales Lara (Venezuela), Toros del Este, República Dominicana; Vaqueros Montería (Colombia) y Astronautas de Chiriquí (Panamá).

Un día como hoy: 1973, Monte Irvin, líder jonrones (3) y remolcadas (11) de la Serie del Caribe 1949, es elegido al Salón de la Fama por el Comité Especial de las Ligas Negras. Irvin se convierte en el cuarto jugador en ser electo a través del comité, uniéndose a Satchel Paige, Josh Gibson y Buck Leonard. Irvin ganó dos coronas de bateo para las Águilas de Newark antes de unirse a los Gigantes de Nueva York.

1985, en un esfuerzo por agregarle poder a una alineación compuesta esencialmente por velocistas, los Cardenales de San Luis intercambian OF / 1B David Green, SS José Uribe, P Dave LaPoint y OF / 1B Gary Rajsich a los Gigantes de San Francisco por el OF / 1B Jack Clark.

2001, el héroe de postemporada Jim Leyritz firma por $ 500 mil por un año contrato de ligas menores con los Mets de Nueva York. El ex jugador de los Yankees bateó un jonrón por cada 7.6 al bate al final de la temporada, la tercera mejor actuación para jugadores con cinco o más jonrones en postemporada.

Usted es viejo de verdad, dice José Castillo, si recuerda cuando Perucho Formental, toletero cubano que había jugado varios años para las Águilas Cibaeñas, jugó la primera vez con el equipo de las Estrellas Orientales y conectó un jonrón para derrotar a las Águilas, y tuvo que ser sacado del estadio de las Águilas bajo protección policial porque los fanáticos querían lincharlo “poi traidoi”...Peina canas si recuerda cuando en el país había tres hipódromos: en Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Santiago. Hasta luego porque esto sí está duro de verdad, Talúa.