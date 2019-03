$!Los Gigantes por el quinto escalón

Iniciamos una excursión por el viejo circuito, División Oeste,haciéndo una sonografia a los Gigantes de San Francisco que terminaron en cuarto lugar con 73-89. Los Gigantes no pudieron ganar impulso en el 2018 y ahora buscarán una reconstrucción completa, pero tienen reservado y no es un decreto el quinto escalón.

La razón, se volvieron muy rápido en viejos y lentos pero es difícil para alguien superar las lesiones de sus tres primeros abridores. Ahora están esperanzados en un regreso efectivo y dominante de Johnny Cueto y Jeff Szamarjdija, amén del futuro incierto para Madison Bumgarner y Dereck Rodriguez hizo un buen trabajo. Evan Longoria, 16 H4 y 54 CE se cayó de un precipicio la temporada pasada.

Buster Posey está regresando de una cirugía de cadera, y quién sabe cuánto más tiempo podrá perder. No hay poder en la alineación. Mark Melancon firmó por $14 millones y es una interrogantes con 14 salvados en dos años.

No veo cómo le darán la vuelta a este club en un futuro cercano, pero será fascinante ver intentarlo.

No olviden el maratón de Brandon Belt donde no ganó la batalla, pero se colocó en los libros de récord con un turno al bate de 21 lanzamientos el 22 de abril en Anaheim. Se enfrentó al lanzador Jaime Barria, en un turno que duró 12 minutos, 45 segundos e incluyó 16 bolas de fouls antes de que la confrontación finalmente terminara con un línea de out al jardín derecho. El turno al bate fue el más largo al menos desde 1988, el año en que la Major League Baseball comenzó a mantener registros precisos de conteo de lanzamientos. La marca anterior estuvo en manos de Ricky Gutiérrez, de los Astros, quien luchó contra Bartolo Colón de los Indios tras 20 pitcheos en un turno en 1998.

Madison Bumgarner de emergente en la duodécima entrada el 25 de septiembre contra San Diego, convirtió en el primer lanzador con una remolcada que terminó un juego, desde que Yovani Gallardo de los Cerveceros en el 2014. Bungarmer se convirtió en el primer lanzador de los Gigantes en lograr la hazaña desde que Don Robinson lo hizo en 1990.

Los Gigantes se despidieron de uno de los jugadores más populares de la franquicia cuando Hunter Pence se dirigió a la multitud en el juego final de la temporada. No se dejó intimidar a pesar de varios años de lesiones y habilidades disminuidas jugó pelota de invierno con los Toros del Este.

Alineación proyectada

CF Steven Duggar

1B Brandon Belt

C Buster Posey

SS Brandon Crawford

3B Evan Longoria

LF Mac Williamson

2B Joe Panik

RF Austin Slater.