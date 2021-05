$!Marcell Ozuna construyó su tumba

El inolvidable Fernandito González Tirado graficaba la agresión física con esta frase: “Le bajó la ñoña, la querida y la perfumada”.

El hombre debe tener presente esta sentencia sin desperdicios de Napoleón Bonaparte: “Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo”.

Es lamentable lo del jardinero de los Bravos, Marcell Ozuna, quien fue arrestado el sábado después de que oficiales de Sandy Springs informaron haberlo visto estrangular a su esposa, arrojarla contra una pared y golpearla con el yeso en los dedos rotos.

A las 12:26 pm, una persona llamó al 911 y solicitó oficiales en una casa de Windsor Cove debido a un asalto en curso, el sargento Salvador Ortega dijo que cuando los oficiales llegaron a la casa, escucharon gritos desde el interior y la puerta principal estaba abierta.

“Los agentes entraron a la residencia y presenciaron al sospechoso agarrar a la víctima por el cuello y arrojarla contra una pared”, dijo Ortega. “Los oficiales pudieron detener inmediatamente al sospechoso sin más incidentes. Además de los intentos de estrangulamiento, el sospechoso también golpeó a la víctima con su brazo que tiene un yeso de una lesión anterior“.

Donde el caso se agrava y yo diría que construyó su tumba en las Grandes Ligas es que la policía acusó a Ozuna, de 30 años, de agresión agravada por estrangulamiento y violencia familiar, según mostraron los registros de la cárcel. Estaba detenido sin derecho a fianza.

“Nos enteramos del arresto de Marcell Ozuna a principios de esta noche e informamos de inmediato a la Oficina del Comisionado”, dijo el equipo. “Los Bravos apoyan plenamente la política de las Grandes Ligas sobre la violencia doméstica que enfatiza al máximo que nuestra sociedad no puede y no tolerará la violencia doméstica en ninguna forma. Hasta que se complete la investigación, no tendremos más comentarios y todas las consultas sobre el asunto deben remitirse a la Oficina del Comisionado”.

El arresto se produce un año después de que la esposa de Ozuna, Génesis, fuera arrestada después de una disputa doméstica.

En la temporada 2020 acortada, la ofensiva de Ozuna ayudó a llevar a los Bravos a su tercer título de la Liga Nacional en el Este. Después de liderar la liga en jonrones, Ozuna volvió a firmar en febrero. El acuerdo fue por cuatro años y US$65 millones, con una opción de equipo de quinto año por un valor de US$16 millones, y hay una compra de US$1 millón. Ozuna está feo para la foto y arrugado para el video.

