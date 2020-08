Musial y Mays, estilos diferentes

Stan Musial y Willie Mays eran jugadores de temperamento diferentes. Musial una dama y Mays un perrito caliente.

Stan “El Hombre” Musial nunca se negó a dar una entrevista, siempre decía si, o espere un momento.

En cambio, Willie Mays, usted le solicitaba una entrevista y te decía que la tramitara con su tenedor de libros. Es decir, quería que le pagara.

Lo Cortés no quita lo Cabral y reconozco que Willie Mays fue el mejor pelotero del mundo después de Babe Ruth. Aunque mi ídolo fue Mickey Mantle y así se lo confesé en la altura del teleférico de Puerto Plata.

Wilie Mays fue un jugador superbo y los hechos así lo demuestran.

PICADILLOS; Los jugadores de Grandes Ligas en su mayoría no quieran disputar dos juegos de nueve entradas en un día durante la temporada recortada por la pandemia de COVID-19.... Los Mets han mejorado su avión charter de un Boeing 737 a un 757 para una mejor distancia social... José Marmolejos conectó un jonrón de tres carreras, el primero en las grandes Ligas, en la victoria del jueves sobre los Angelinos. El novato de 27 años acumuló 840 partidos de ligas menores antes de hacer su debut en Grandes Ligas en el 2020, lo celebró por todo lo alto, Fue su único hit en tres turnos al bate en el juego y fue su tercer indiscutible en turnos al bate este año, produciendo una línea de .143/.143/.429 en seis juegos hasta el momento. Independientemente de cómo vaya el resto de su temporada o carrera, seguramente Marmolejos no olvidará esa noche...Johnny Cueto, San Francisco, e dos salidas 7.2 innings, 9 hits y 5 carreras limpias ha salido sin decisión....Iván Nova, Detroit, en dos aperturas no ha tenido decisión....Marcell Ozuna comenzó la jornada de anoche bateando de hit en 6 turnos al bate....Robinson Cano en los últimos 3 juegos de 9-5 elevando su foja de por vida a 2,576 empatando con Mark McGwire...

No he tenido el chance de leer el último libro de Franklin Mirabal, “el rey del trending” sobre los Dodgers y Manuel Mota, pero lo felicito por la entrega.

DESIGNACIÓN: Se da como un hecho la designación de Francisco Camacho, como Ministro de Deportes. Creía que el beneficiario sería Alberto Rodríguez, un conocedor del campo con sus bondades y problemas.

Albert el padre de Alberto fue un gran hombre y junto a Patricio Quiñones, George Peigñand, Federico Bargés teníamos una gran amistad.

Esa es la política y como decía Cornelia Margarita “Somos así y así somos”.

ANÓTELO: En el Polo Grounds de Nueva York el domingo 28 de septiembre de 1919, asistieron 14 mil aficionados y les tocó ver el juego más rápido con 51 minutos en la historia de las Ligas Mayores. Los Gigantes vencieron 6-1 a los «Filis» con Jesse Barnes en la loma, llegando a 25 victorias por 9 derrotas. El lanzador que cargó con el descalabro, fue Lee Meadows, que puso números de 12-20.

Un día como hoy: 1945, en el Polo Grounds Mel Ott conecta el cuadrangular 500 de su carrera ante el lanzador Johnny Hutchings en la victoria 9-2 de los Gigantes sobre Boston. Ott se convirtió en el tercer jugador en la historia en llegar a esa cifra, uniéndose a Babe Ruth y Jimmie Foxx.

1982: Hank Aaron, líder histórico de jonrones (755) y de remolcadas (2,297), Frank Robinson, primer jugador en ganar JMV en ambas ligas y primer manager negro en las mayores, Travis Jackson, un buen campocorto ofensivo y defensivo y el ex comisionado Happy Chandler con inducidos al Salón de la Fama de Cooperstown.

Por hoy me voy...porque esto está difícil Talúa.