$!Protesta arbitraje y el fin del 2019

Llegamos hoy al último día del 2019, se acaba el año, pero no la vida. Prudencia y moderación para todos los que pueblan este bitercio insular, que un aguacero de paz, esperanza, felicidad y amor te empape y salpique a todos los que te rodean. Felices fiestas, pero si “bebes”, no manejes.

La función del árbitro no es tarea fácil. Y los jugadores de las Águilas Cibaeñas, Yunesky Maya, Rangel Ravelo, Jonathan Villar y el doctor Arturo Bisonó luego del juego del domingo se quejaron a través de sus cuentas de Twiter e Instagram, de la actuación de los arbitros en el partido en que cayeron derrotados frente a los Tigres del Licey.

Los jugadores de cualquier equipo tienen derecho a la protesta siempre dentro de un marco de respeto, sin pasarse de la raya..

El árbitro no debe permitir que la crítica le impida estudiar detenidamente las malas situaciones que puedan conducir a que se protesten las jugadas. Por eso debe llevar consigo su libro de reglas. Es mejor consultar las reglas y detener el juego diez minutos para decidir un problema difícil, que tener un juego bajo protesta.

Pero en el béisbol, con “replay” o sin “replay”, las confrontaciones entre los árbitros, los managers y los jugadores, serán la entrada y el postre de cada partido. Y eso debemos verlo como algo normal.

Está anécdota no tiene desperdicios: “La vida del árbitro del béisbol cubano Kiko Magriñat estaba llena de ricas anécdotas. El actuó como pelotero primero y después como juez y protagonizó sucesos pintorescos. Uno de ellos fue cuando el formidable pelotero Silvio García bateó bien y, creyendo que sus piernas veloces le permitirían apuntarse un doble, siguió corriendo de primera base a la segunda. Allí fue declarado out por Magriñat, al que el pelotero increpó cuando pudo. La indiferencia de Kiko encendió un tanto la rebeldía de Silvio, quien dirigiéndose al mismo, le dijo: “Kiko, eres injusto, yo no fui out, pero el día que te mueras no van a hacerte ni un minuto de silencio”. Magriñat contempló al iracundo pelotero y con aquella flema inglesa, en él característica le contestó: “Por ahora no hay un minuto de silencio para mí, pero sí una suspensión por el resto del juego para ti’’.

Un día como hoy: 1972, un accidente aéreo causó la muerte del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente Walker, (El Cometa de Carolina) quien llevaba ayuda humanitaria a los habitantes de Managua, Nicaragua, que había sido destruida por un terremoto. El 30 de septiembre de ese mismo año, Clemente llegó a los tres mil hits en su carrera con los Piratas de Pittsburgh. Debutó en las Ligas Mayores

el 17 de abril de 1955. Fue reconocido mundialmente por su humanitario

corazón.