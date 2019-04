$!Santana haciendo historia

Domingo Santana está realizando con su bate trazos históricos con los Marineros de Seattle. En la gira por Japón de Oakland y Seattle que marcó el inicio oficial de la temporada del 2019 el 20 de marzo,

Santana se convirtió en el segundo jugador en la historia de los Marineros en fletar un grand slam en el primer juego del año de su equipo para unirse a Jim Presley que en 1986 logró esa proeza.

Santana, firmado por los Filis de Filadelfia el 23 de marzo del 2009, siendo negociado a los Astros de Houston el 15 de agosto del 2011.

Debutó en el Gran Circo el 1 de julio del 2014 versus Seattle fallando en 4 turnos. El 30 de julio del 2015 Houston lo envía a Milwaukee y aterriza en Seattle el 21 diciembre del 2018.

Santana que en el 2017 se fue 30 veces sobre la verja, este año con Seattle apantalla 3 de 4 esquinas en los primeros 4 juegos para conformar un combo del cual son miembros Jim Presley, 1985; Ken Griffey Jr 1997, 1998; Mike Morse 2013; Robinson Canó, 2016 y Domingo Santana, 2019.

Los Tigres del Licey, seleccionaron a Domingo en la cuarta ronda del Sorteo de Novatos del 2011 en el pick 19. En 90 juegos con los felinos batea .228 con 2 jonrones.

Welington Castillo no estuvo ayer en la alineación de los White Sox. James McCann comenzó desde el Día Inaugural. Castillo terminó el entrenamiento con una lesión en la espalda al final del entrenamiento de primavera, aunque no está claro si esa es la razón por la que McCann está jugando... Los Padres designaron al jardinero Sócrates Brito para la asignación. No debería tener problemas para encontrar otra organización dispuesta a arriesgarse con él...

Un día como hoy: 1987, los Piratas de Pittsburgh cambian a receptor Tony Peña, a los Cardenales de San Luis, por el catcher Mike LaValliere, el jardinero y el pítcher Mike Dunne.

2012, el lanzador Ubaldo Jiménez originó una pelea cuando golpeó al ex compañero de equipo Troy Tulowitzki en el codo en la primera entrada de un juego de la Liga de Cactus. Los Rockies están convencidos de que el gesto fue intencional. Jiménez criticó a su equipo anterior por no ofrecerle un contrato a largo plazo el año pasado, y Tulowitzki respondió a través de los medios que en este juego donde vas a jugar y cierras la boca “. Tulowitzki fue sacado del juego, pero los rayos X en su codo fueron negativos. Por su parte, Jiménez recibio una suspensión de cinco partidos.

2012, los Rojos de Cincinnati intercambiaron al 3B Juan Francisco, quien una vez fue un gran prospecto pero ahora está el fuera de las opciones de ligas menores, a los Bravos a cambio de las ligas menores PJ. Hoover.