$!Sosa y McGwire en el saco del olvido

Los fanáticos del béisbol no son afiliados, ni militantes del sindicato de los recuerdos. Los fanáticos viven y disfrutan del momento y entienden que el agradecimiento no debe ser eterno.

Manny Machado en su primer turno en San Diego fue abucheado porque se ponchó.

Para bien o para mal, la carrera de jonrones de 1998 entre Mark McGwire y Sammy Sosa borró para muchos fanáticos la amargura de la temporada de 1994. Y esa carrera comenzó rápidamente. McGwire conectó un grand slam en la quinta entrada, cuando los Cardenales vencieron a los Dodgers de Los Angeles 6x0 en el Día Inaugural. Sosa tuvo dos hits en una derrota ante los Marlins, pero no conectó su primer jonrón hasta el quinto juego de la temporada. McGwire terminó con 70 jonrones y Sosa tuvo 66.

Estos dos portentos del bateo están hoy en el saco del olvido.

Los Hermanos Suárez: El 22 de julio del 1951, Fiquito Suárez, de los Tigres del Licey, disparó el primer jonrón con las bases llenas.

Fiquito produjo su bambinazo contra el derecho Son Howell, de las Estrellas Orientales, en el Estadio Ramfis, de San Pedro.

Dos años después, su hermano Olmedo Suárez, Tigres del Licey, conectó el primer jonrón dentro del cuadro, con las bases llenas, el 26 de abril del 1953, en el Estadio Trujillo, de Santiago. El “Chelito” empujó seis de las vueltas de su equipo, que ganó, 17-6, a las Águilas Cibaeñas.

Un día como hoy: 1929, los Leones de Escogido derrotaron 6x4 a los Tigres de Licey, con pitcheo del derecho cubano Martín Dihigo, quien además fue cuarto bate. El antillano contribuyó a su propia causa al conectar uncuadrangular en el cuarto episodio. El criollo Pedro Alejandro San cargó con la derrota.

1992, los Cubs de Chicago hicieron uno de sus mejores cambios cuando adquirieron de sus vecinos Medias Blancas al jardinero de 23 años Sammy Sosa, junto con el pitcher Ken Patterson, por el veterano jardinero dominicano George Bell.

¿Usted es vieja o viejo de verdad?... Si usted tiene más de 50 años, debe sentirse feliz porque hicimos nuestras estupideces y travesuras antes del invento del internet, así que no hay evidencia...Usted está viejo cuando en una reunión familiar todos sus hijos y nietos están “wasapeando” y usted loco por poner en el tapete un tema y ni de reojo lo miran...Y ni hablar de edad si jugaste “Taca-Taca”....Usted está pasadito de años si le sacó punta a un lápiz con el cuchillo de la cocina porque no tenía sacapuntas...Si en un examen, la voz de mando del maestro decía: ¡Guarden todo! y saquen una hoja de papel ministro... Y ni hablar si en el examen de selección múltiple para poner la respuesta hiciste “tin marin”...Por hoy me voy...Porque esto si está difícil Talúa.