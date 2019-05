$!Vladi Jr., y el Clásico Mundial Béisbol

Hay que estar chivos con los organizadores del Clásico Mundial de Béisbol, para evitar como decía el doctor Antonio Zaglul que nos “tiren un gancho”.

Los canadienses, pongan atención, por comentarios de algunos columnistas ya hacen planes para que Vladimir Guerrero Jr., de cara al 2021, para el Clásico Mundial, amparados en las normas de Major League Baseball, que lo registra nacido en Montreal represente a Canadá.

Desde ya hay que estar chivos ante cualquier zancadilla o truchimanería.

Kelvin Gutiérrez, 3B nativo de Pimentel la tierra de Manuel Mora Serrano, Osvaldo Cepeda y Cepeda y Mendy López, en rol de novato con los Reales de Kansas City, está poniendo unos registros respetables.

En 8 juegos, en 6 ha conectado de hits: De 36-12, 1 HR, 10 CE, .333 de promedio.

Sin hacer comparaciones necias Vladimir Guerrero Jr, 3B de Toronto: De 30-5, 0 H4, 1 CE, .167.

Sea usted el jurado.

El béisbol de Grandes Ligas fue el primer pasatiempo profesional que le abrió las puertas a los atletas especiales o minusválidos.

Pete Gray, jardinero de un solo brazo, debutó el 17 de Abril de 1945 con los Cafés de San Luis en la Liga Americana, conectando un hit en cuatro turnos al pitcher Les Mueller de los Tigres de Detroit. Los Cafés ganaron 7x1.

Todos estrellas. A los 22 años y 117 días, solo cuatro jugadores en la historia de las Grandes Ligas alcanzaron más jonrones con las bases llenas antes de cumplir 23 años: Ted Williams, Eddie Mathews, Ken Griffey Jr. y Giancarlo Stanton, todos con 4.

El gerente general de los Yankees de New York, Brian Cashman, dijo ayer en una entrevista en Sirius XM radio que Luis Severino no regresará antes del receso del Juego de Estrellas. Es una revelación sorprendente, los Yankees no habían hablado mucho sobre la fecha.

Severino está lidiando con una inflamación del manguito rotador derecho y una tensión lateral derecha de Grado 2 y permanece apagado durante al menos otro par de semanas.

Los dominicanos hoy en Grandes Ligas:

1996, Félix Fermín, SS, firmó contrato con los Yankees.

2002, Pedro Martínez, Boston, le ponchó 17 a Tampa y se anotó el triunfo 3x1.

2012, Albert Pujols finalmente logra su primer jonrón en la Liga Americana, rompiendo la sequía más larga sin jonrones de su carrera, el tablazo de Pujols fue a Drew Hutchison de los Blue Jays con un corredor en la quinta entrada en una victoria de los Angelinos por 4 - 3. Pujols había sido abucheado por su falta de producción ofensiva.

¡Tiembla la Pizarra!... Esto si es difícil Talúa.