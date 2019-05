La esposa de Stephen Curry no está contenta con su operación senos

Esta semana en la Farándula Deportiva que le incómoda de su cuerpo a la esposa de Stephen Curry. Ayesha Curry esposa de Stephen Curry confesó que la cirugía de senos a la que se sometió en 2015 después de dar a luz a su segunda hija Ryan es “la peor operación del planeta”.

“Estaba sumida en una depresión postparto y me deprimí por mi cuerpo. Tomé una decisión apresurada. Yo sólo quería que me elevaran los senos, pero salí con ellas más grandes que no quería”, relató a la revista ‘Working Mother’.

“Jamás volvería a hacer algo así. Pero yo defiendo que si algo te hace feliz... ¿a quién le importa lo que digan?”.