A calentar la pelota, a ley de 43 días

Aunque usted no lo crea, la pelota otoño-invernal arranca el 13 de octubre con tres partidos, a ley de 43 días y aunque algunos en el patio lo quieren dudar, hay que recordarle que este es pasatiempo número uno del pueblo dominicano. Dígaselo a Dios y repítalo minuto a minuto.

En un paseo por el túnel del tiempo es válido recordar que luego de un receso forzado de catorce años se reanudó el béisbol rentado en 1951.

El béisbol de La Normal se inició el 5 de mayo de 1951 y concluyó el 24 de septiembre, fue pactado a 108 juegos divididos en dos series y los campeones de ambas series se enfrentaban en una gran final.

En la serie regular, el récord de Licey fue de 31 ganados, 22 perdidos; Águilas, 27-27 a 4 juegos y medio; Escogido, 25-29, a 6.5 y Estrellas, 24-29, a 7.0.

El primer líder de bateo correspondió al puertorriqueño Luis Villodas (Águilas) con promedio de .346, (156-54), el rey de los jonrones fue Pedro “Perucho” Formental, cubano que militó con las Águilas y mandó la bola sobre la verja 13 veces, mientras que el dominicano José Luis Saint Claire (Pepe Lucas), de los Leones del Escogido, se llevó el liderato de remolcadas, con 38.

El máximo ganador de la justa fue Diómedes “Guayubín” Olivo, “La Montaña Noroestana”, con 10 ganados y 5 perdidos, fue líder de efectividad con 1.90 y de ponches con 65 para ceñirse la triple corona del pitcheo.

Alonzo Perry fue el primer bateador en la historia del Licey en cerrar con promedio de .400, cuando en 1951 bateó de 90-36, .400 con 9 jonrones y 32 remolcadas.

Usted es viejo a vieja de verdad: Si recuerda de Piro Valerio “Los Mangos”, en la voz de Rafaelito Martínez, acompañado por el conjunto de Ramón Gallardo en la Feria de la Paz con Cándido Martínez dibujando “Menéame los mangos/ menéamelos más”. Y remataba: “Sabiendo que te quiero/ tú siempre me maltratas/ Te pido y no me das/ un mango de tu mata”... Si vio el programa “Lo Toma o lo Deja”, con Pedro René Contín Aybar y J.A. Bruno Pimentel... Y ni hablar de la Semana Aniversario de La Voz Dominicana con artistas del calibre de la banda de Avelino Muñoz y Papa Molina con sus magníficos solos de trompeta en temas como Evocación. Acompañando a Lope Balaguer, Nicolás Casimiro, Lupe Serrano, Casandra Damirón, Armando Recio, Jerry Pellerano, Guarionex Aquino y Tony Curiel... Usted es viejo, si bailó con Ángel Viloria y su Conjunto Típico, Apriétame, cantado por Dioris Valladares... Y ni hablar de años, si un sábado comenzó el “trapeo” con una “vestida de novia”, escuchando “Besos de fuego”, en la voz de la puertorriqueña Carmen Delia Dipiní... Por hoy me voy... porque esto si es difícil Talúa.