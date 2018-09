A la ACD, gracias mil por galardón

No existen palabras en el mundo que se acerquen a lo agradecido que estoy por el reconocimiento alMérito Acedeísta de que fui objeto ayer por la junta directiva de la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD) que preside Ramón Cuello. Ser distinguido en el “Salón de la Fama Acedeísta” es un sello imborrable para los que ejercemos de forma adicional esta profesión.

El agradecimiento, en ocasiones no se puede devolver. No por no querer, sino porque no hay nada que se puede hacer para demostrar lo obligado que se está, porque es eterno, sobre todo por los compañeros que también fueron galardonados: Tomás Troncoso, Luis Márquez, Cuqui Córdova, Roosevelt Comarazamy y Luis Fernández.

Agradezco a Silvio y Emilín Herasme Peña por abrirme las puertas de La Noticia, al ingeniero Roque Napoleón Muñoz por hacernos partícipes para la cobertura de múltiples eventos olímpicos. A Tomás Troncoso que nos llevó al Licey, los grandes momentos del Mundo Marlboro en la Fórmula Uno, la alegría del Show del Mediodía, los años en El Siglo, El Expreso, Última Hora y el Listín son parte del arsenal de experiencia.

A Luisín Mejía por su seguimiento y Luis Manuel Bonetti por sus elogios.

Más de dos décadas en el Grupo Telemicro, la experiencia de trabajar con Quique Acevedo en el Escogido y Maximito Lovatón en los Caimanes no tiene precio. Los años de gozos con los Tigres desde que Monchín Pichardo me acogió en el templo del Glorioso. Por todas estas cosas como diría Violeta Parra “gracias a la vida”. Hoy desde las páginas de Diario Libre mi agradecimiento eterno para Adriano Miguel Tejada.

El ser agradecido, es la obligación mayor para el hombre bien nacido. Y ni hablar de la semblanza del compañero Nathanael Pérez Neró sobre nuestra trayectoria. En una cuartilla recogió una resma de opiniones. Bien lo dijo Arthur Ward: “Si se siente gratitud y no se la expresa es como envolver un regalo y no darlo”.

Desde que llegué al hotel Lina, las sorpresas fueron inmensas. Bienvenido Peguero nos recibió con una columna escrita en 1976. Luego un “largo conversao” con el fraterno Américo Celado que dio lecciones de maestro de ceremonias. Con Luis Márquez recordamos los años de bohemia, con Roosevelt Comarazamy “El Grupo de los 4”, los afectos de Tomás -El Diablo- Montás, Antonio Valdez, Atilio de Frías, Víctor Manuel Pérez, Leo López, Adelaida Hernández, Rolando Guante, Manolito Jiménez, Porfirio de Jesús, Tommy Troncoso y César Medina. Y ni hablar de Feybi mi hija y Mariem Amelia mi nieta que estuvieron al pie del cañón.