Canó salió bien de la operación

Una de las salsas con el mensaje que es una lección sin desperdicios es “Abuelita”, de Willie Colon & Hector Lavoe...

“Al mal tiempo, buena cara”... Abuelita tus refranes me hacían reir.

Cuando tengas una pérdida, no pierdas la lección. Ya que de hacerlo esta habrá sido en vano.

Robinson Canó fue operado ayer en Filadelfia para repararle el quinto metacarpiano fracturado en su mano derecha. El procedimiento quirúrgico salió perfecto.

Canó sufrió la fractura del dedo el domingo cuando fue golpeado por una bola rápida de 88 mph del zurdo Blaine Hardy, de los Tigres de Detroit y fue colocado en la lista de lesionados el lunes, unas 24 horas antes de que la Major League Baseball anunciara que había sido suspendido 80 juegos por violar el acuerdo conjunto de drogas del béisbol.

Canó debería recuperarse por completo de la cirugía de la mano antes de que sea elegible para regresar de la suspensión a mediados de agosto.

En caso de los Marineros de Seattle pasar a la postemporada, Canó quedaría fuera del roster.

En dos palabras: El montecristeño Nelson Cruz recibió un pelotazo en el pie derecho y los Rayos X dieron negativo. Status día a día... Los Rays colocaron a Carlos Gómez en la lista de lesionados de 10 días por una lesión en la ingle derecha... El pitcher Carlos Martínez fue sometido ayer a una resonancia magnética... Tremenda descarga, el venezolano Miguel Cabrera aseguró que los días en los que salía al terreno a jugar pese a estar lesionado terminaron... Terminó ayer en 12 victorias el dominio de los Mets de New York en el Citie Field contra Toronto. Durante la época de la expansión, solo otros dos equipos ganaron sus primeros 12 juegos en casa contra un oponente: Filadelfia vs Houston Colt .45s y Orioles vs Marineros... Odúbel Herrera, Filis, llegó a 42 juegos en forma consecutiva embasándose... Jason Castro perderá el resto de la campaña tras ser operado de la rodilla derecha.

Un día como hoy: 1952, los Leones de Escogido blanquearon 1x0 a los Tigres de Licey, apoyados en magnifica actuación monticular del boricua Luis -Tite- Arroyo, que solo permitió dos hits. El zurdo Diómedes -Guayubín-0livo cargó con la derrota, tras ser un digno rival al aceptar tres hits en ruta completa.

1984. Mario Soto, Rojos de Cincinnati, venció 5x3 a los Cachorros de Chicago, en choque donde Soto ponchó a cuatro bateadores en una misma entrada para convertirse en el decimoséptimo pitcher en lograr esta hazaña en las Grandes Ligas. Esto ocurrió en el tercer episodio cuando Bob Dernier llegó a primera base por un pased ball.