El 13 en la simbología de Pete Rose

Pete Rose, el bateador que industrializó el hit, logró dos hitos en la historia de su carrera un día 13 de abril.

En el Crosley Field, de Cincinnati, el 13 de abril de 1963, Rose, de segundo bate, frente a Bob Friend, de los Piratas de Pittsburgh, en su primer turno fue out por la vía 63, en el segundo HBP (Golpeado), luego BB en el quinto y en el octavo triple por el left, su primer hit en las Grandes Ligas.

Rose, 21 años después, el 13 de abril de 1984, le conectó doble al zurdo Jerry Koosman, en la victoria de 5x1 de los Expos de Montreal sobre los Filis de Filadelfia y empató con Ty Cobb, como los únicos jugadores en las Grandes Ligas en conectar 4,000 hits en sus carreras. Dos años más tarde, cuando se retiró, Rose sobrepasó los 4,191 de Cobb y dejó su récord de imparables en 4,256 y pasarán quien sabe cuantos años más para que alguien lo supere.

¿Pitcheos de Jarlin? Los lanzamientos contados y el ordenamiento de la salida de 6 innings, han sepultado los juegos completos. El miércoles, el zurdo Jarlin García (Toros del Este) realizó ante los Mets de New York el primer inicio de su carrera con los Marlins de Miami después de 70 apariciones como relevista.

No podría haberle ido mejor. En seis entradas no permitió hits y ponchó tres donde solo necesitó 77 pitcheos. Desafortunadamente para García, no tuvo la oportunidad de continuar con la apuesta ya que el manager Don Mattingly, debido al conteo de lanzamientos lo relevó y Todd Frazier disolvió la oferta combinada sin hits con un sólido sencillo con dos outs contra el relevista Drew Steckenrider en el séptimo.

Curiosamente, antes del juego, Mattingly le dijo a Fox Sports que García era bueno para realizar 90 pitcheos. “Después de (90 lanzamientos)”, dijo Mattingly, “dependerá del tipo de juego que esté teniendo, pero podría lanzar 105 ó 110 lanzamientos si lo necesitara”.

García se unió a la rotación de Miami luego de dos estelares largas salidas de relevo, durante las cuales permitió dos carreras en 10 entradas. Eso incluye seis innings sin anotación contra los Cachorros de Chicago el 30 de marzo.

Un día como hoy: 1962, los Mets de Nueva York llegaron a la Liga Nacional y debutaron en el Polo Grounds con una derrota ante los Piratas de Pittsburgh 4x3. Hubo unjonrón de Frank Thomas, Mets, que fueron manejados por Casey Stengel.

2001, Alex Rodríguez, Texas, disparó su jonrón 308 de por vida en el triunfo 13x1 ante Oakland.

2005, Julián Yan, con el equipo Tabasco, México, disparó el jonrón 150 en esta liga.

2005, José Guillén, Washington disparó 2 jonrones para sumar 5 en la victoria 11x4 sobre los Bravos de Atlanta.