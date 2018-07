El debut de tres inmortales

Este bitercio insular, en 62 años de historia, el próximo domingo 29 de julio tendrá consagrado su tercer inmortal, “La Tormenta de Don Gregorio”, Vladimir Guerrero, en el templo de Cooperstown.

El “Vlad” debutó con los Expos de Montreal el 19 de septiembre 1996, frente a los Bravos de Atlanta y se fue de 5-1.

Juan Marichal, Gigantes de San Francisco, debutó el 19 de julio de 1960 y fue inmortalizado en 1983.

Pedro Martínez, debutó con los Dodgers de Los Ángeles, el 24 septiembre de 1992, inmortalizado 2015.

Juan Marichal el 19 de julio de 1960, hace hoy 58 años, tuvo un triunfal debut en las Grandes Ligas al blanquear 2x0 a los Filis de Filadelfia. Marichal permitió un hit conectado por Clay Dalrymple en el octavo episodio después de dos outs. Logró retirar a los primeros 19 bateadores que enfrentó. El primero que llegó a la inicial fue el cubano Tony Taylor por error en el séptimo acto.

Ponchó a 12 bateadores para igualar con Elmer Meyers el segundo mejor récord de un lanzador en la Liga Nacional.

Marichal fue el primer pitcher de la Liga Nacional desde 1900 que debuta permitiendo un hit.

Primeros inmortales: El Salón de la Fama de Cooperstown fue inaugurado el 12 de junio de 1939, por la Fundación Clark. En esa primera elección fueron entronizados al templo de los inmortales: Ty Cobb, Babe Ruth, Honus Wagner, Christy Mathewson y Walter Johnson.

No hay reglas HOF: para ser un HOF no hay una regla escrita para la elección. Un bigleaguer que dispare 800 jonrones no iría automáticamente a Cooperstown, como no ha llegado Pete Rose con 4,256 hits, ni Barry Bonds con 762 jonrones, ni Sammy Sosa con 609 jonrones. La elección depende de mucho más allá que los valiosos números. No, no hay elección automática.

Un día como hoy: 1953, las Águilas Cibaeñas derrotaron 3x2 a los Tigres de Licey en 17 entradas, en Santiago. Un triple de Guillermo Estrella, bateando de emergente por Fernando Bueno, empujó a Blanco Rodríguez con la carrera que dejó en el terreno a los azules. El venezolano Emilio Cueche tiró los 17 episodios por los cibaeños para apuntarse su octava victoria de la temporada con ocho fracasos. Perdió el zurdo Guayubín Olivo, que relevó desde el séptimo al cubano Chulungo Delmonte. Las Águilas anotaron en el cuarto giro la primera carrera permitida por los lanzadores felinos en las últimas 49 entradas. Chiquitín Cabrera, inicialista cubano de las Águilas, realizó 23 outs.

2001, Moisés Alou extendió a 23 su cadena de juegos bateando por terreno de nadie, en la victoria de San Luis 4x1 sobre los Astros de Houston.